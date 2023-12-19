Общество 19.12.2023 в 07:10

В Бурятии появится свой здоровый семенной картофель

В БГСХА открылась лаборатория микроклонального размножения растений
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Текст: Номер один
В Бурятии появится свой здоровый семенной картофель
Бурятская государственная сельхозакадемия продолжает движение в сторону перспективных направлений развития. На агрономический факультет академии поступило новое оборудование для клонального микроразмножения растений, что стало возможным благодаря вхождению вуза в программу «Приоритет 2030», сообщили в пресс-службе БГСХА.

Благодаря этой лаборатории можно получать здоровые плодовые и ягодные культуры независимо от времени года. А если быть точнее, то выращивать их даже к определенной дате в условиях «in vitro» — в пробирке.

«Новое оборудование, а это современные микроскопы, ламинарные боксы, шкафы для проращивания, специальные спектральные лампы, расходные материалы, уже поступили. Полностью отремонтирована и готова к эксплуатации специализированная аудитория. Штат будущей лаборатории уже укомплектован нашими перспективными выпускниками, на этой неделе они прошли обучение под руководством старшего научного сотрудника Cибирского научно-исследовательского института растениеводства и селекции (филиал федерального исследовательского центра Института цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск), в следующем году продолжат обучение уже в других городах России», - рассказывает декан агрономического факультета Арсалан Манханов.

В Бурятии продолжает активно развиваться овощеводство, как в огородах и подворьях у населения, так и в товарном секторе. Но в связи с санкциями, сложно найти здоровый и чистый посадочный материал. Теперь будет решение этой проблемы. В БГСХА планируют начать с картофеля, получая миниклубни для размножения супер элиты. После получения разрешения от оригинаторов, в сельхозакадемии будут размножать здоровый посадочный материал «второго хлеба».

«Это работа не одного дня и даже не одного года, для того чтобы стать центром по размножению растений и обладать внушительным количеством посадочного материала нам понадобится около 5 лет, но это небольшой промежуток времени в селекции. И учитывая плюсы микроклонального размножения, в виде не ограниченного количества копий исходного растения и решения вопроса импортозамещения семян, у этого направления работы есть большие перспективы», - отмечает Арсалан Манханов.

В дальнейшем в лаборатории планируют размножать плодово-ягодные и лекарственные растения, а также редкие краснокнижные растения Бурятии.

Фото: БГСХА
Теги
агро наука картофель семена

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