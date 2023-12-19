Общество 19.12.2023 в 07:29
Из Улан-Батора можно лететь в Дубай
Авиакомпания «Хунну Эйр» открыла прямые рейсы в ОАЭ
Текст: Номер один
Монгольская авиакомпания «Хунну Эйр» начала осуществлять прямые рейсы в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) один раз в неделю. Свой первый рейс авиакомпания совершила 16 декабря, сообщает МОНЦАМЭ.
Начиная с 1 января 2024 года вступит в силу соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между Монголией и ОАЭ. Открытие прямого воздушного сообщения между двумя странами не только окажет поддержку дальнейшей активизации отношений и сотрудничества между двумя странами, но и поможет бизнесменами, туристам и студентам путешествовать.
В этом году Монголия заключила договоры о авиаперевозках пассажиров с 42 странами и имеет возможность совершать прямые рейсы в 115 пунктов назначения по всему миру. В секторе гражданской авиации стоимость билетов на международные и внутренние рейсы снизилась в 2-3 раза, а пассажиропоток увеличился в 3,5 раза.
Фото: montsame.mn
Начиная с 1 января 2024 года вступит в силу соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между Монголией и ОАЭ. Открытие прямого воздушного сообщения между двумя странами не только окажет поддержку дальнейшей активизации отношений и сотрудничества между двумя странами, но и поможет бизнесменами, туристам и студентам путешествовать.
В этом году Монголия заключила договоры о авиаперевозках пассажиров с 42 странами и имеет возможность совершать прямые рейсы в 115 пунктов назначения по всему миру. В секторе гражданской авиации стоимость билетов на международные и внутренние рейсы снизилась в 2-3 раза, а пассажиропоток увеличился в 3,5 раза.
Фото: montsame.mn