Общество 19.12.2023 в 07:29

Из Улан-Батора можно лететь в Дубай

Авиакомпания «Хунну Эйр» открыла прямые рейсы в ОАЭ
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Текст: Номер один
Из Улан-Батора можно лететь в Дубай
Монгольская авиакомпания «Хунну Эйр» начала осуществлять прямые рейсы в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) один раз в неделю. Свой первый рейс авиакомпания совершила 16 декабря, сообщает МОНЦАМЭ.

Начиная с 1 января 2024 года вступит в силу соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между Монголией и ОАЭ. Открытие прямого воздушного сообщения между двумя странами не только окажет поддержку дальнейшей активизации отношений и сотрудничества между двумя странами, но и поможет бизнесменами, туристам и студентам путешествовать.

В этом году Монголия заключила договоры о авиаперевозках пассажиров с 42 странами и имеет возможность совершать прямые рейсы в 115 пунктов назначения по всему миру. В секторе гражданской авиации стоимость билетов на международные и внутренние рейсы снизилась в 2-3 раза, а пассажиропоток увеличился в 3,5 раза.

Фото: montsame.mn


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