Общество 19.12.2023 в 09:27
В Улан-Удэ автоледи осуждена за пьяный наезд на ребенка
Она приговорена к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении, но отбудет срок после достижения ее младшим ребенком возраста 14 лет
Текст: Номер один
Прокуратура Советского района Улан-Удэ поддержала государственное обвинение в отношении 44-летней местной жительницы. Она признана виновной в «нарушении лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», сообщили в прокуратуре Бурятии.
В ходе судебного разбирательства установлено, что в сентябре нынешнего года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершила наезд на несовершеннолетнего на регулируемом пешеходном переходе на улице Борсоева в Улан-Удэ. В результате дорожно-транспортного происшествия 12-летний мальчик получил тяжкие телесные повреждения, в том числе открытый перелом черепа.
Фото: Pixabay.com
В ходе судебного разбирательства установлено, что в сентябре нынешнего года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершила наезд на несовершеннолетнего на регулируемом пешеходном переходе на улице Борсоева в Улан-Удэ. В результате дорожно-транспортного происшествия 12-летний мальчик получил тяжкие телесные повреждения, в том числе открытый перелом черепа.
Фото: Pixabay.com