Общество 19.12.2023 в 09:45

Мониторинговая миссия ЮНЕСКО посетила озеро Байкал

Эксперты отметили высокий уровень вовлечённости всех участников в вопросы сохранения озера
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Мониторинговая миссия ЮНЕСКО посетила озеро Байкал
Ликвидация отходов и восстановление промышленной площадки БЦБК, реконструкции БАМ и Транссиба - мониторинговая миссия ЮНЕСКО посетила озеро Байкал. В течение пяти дней специалисты изучали вопросы по сохранению озера. В частности, эксперты рассмотрели деятельность особых экономических зон, расположенных на берегах Байкала, и обсудили вопрос регулирования уровня озера и влияние таких колебаний на флору и фауну.

Представители миссии ЮНЕСКО высоко оценили роль особо охраняемых природных территорий в вопросах сохранения эндемичных видов и контроля антропогенной нагрузки.

Во встречах с миссией приняли участие как российские специалисты, так и делегация из Монголии: с ними обсуждалось влияние на Байкал планируемого строительства ГЭС на реке Эгийн-Гол (Монголия).

По итогам мониторинговой миссии ЮНЕСКО, эксперты отметили высокий уровень вовлечённости всех участников в вопросы сохранения озера Байкал. Итоговый отчёт будет подготовлен к марту 2024 года, сообщили в минприроды России.

Напомним, комитет Всемирного наследия на прошедшей в Эр-Рияде под председательством Саудовской Аравии 45-й сессии, приветствовал выделение значительного федерального финансирования для исследований, сохранения и устойчивого развития Байкала. А также меры по выявлению и сносу незаконных построек, предотвращению дальнейшего незаконного строительства и совершенствованию системы управления отходами и туристической отраслью. Участники призвали продолжать усилия по охране объекта.

Фото: «Заповедное Прибайкалье»
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экология Байкал ЮНЕСКО

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