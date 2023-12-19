В Бурятии на пожаре погиб 64-летний мужчина

В Бурятии сегодня утром на пульт пожарной охраны поступила информация о задымлении в двухквартирном доме в поселке Усть-Баргузин. К месту вызова был направлен дежурный караул пожарной части первого Баргузинского отряда ГПС РБ в составе 3 человек и 1 единицы техники, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По прибытии пожарных в одной из квартир наблюдалось сильное задымление. Очаг возгорания находился внутри и был потушен пожарным подразделением в течение 30 минут. В результате возгорания поврежден диван и часть пола на площади 2 кв.м. В ходе осмотра места пожара, командиром отделения в спальной комнате обнаружен 64-летний мужчина без признаков жизни. По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС