Искусственная кожа из Бурятии стала лауреатом премии «Сделано в России»

Биотехнологический проект NovoSkin от «Диагрупп» победил в номинации «Искатели» (наука и технологии) премии «Сделано в России», сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Биотехнологический стартап из Бурятии NovoSkin производит биодеградируемое покрытие — искусственную кожу, которая способствует эффективному заживлению клеток. Материал подходит для лечения ожогов I-III степеней, ран, язв и других повреждений тканей. Главные преимущества NovoSkin — это длительный срок использования, неприхотливые условия хранения и разумная стоимость.Этот проект компания «Диагрупп» запустила в Промышленном парке Улан-Удэ еще в 2018 году. Результаты разработок заинтересовали множество инвесторов и оказались востребованы в медицине. За последние 5 лет стартап участвовал в российских и международных конкурсах и конференциях, а с сентября стал резидентом «Сколково» в Бурятии.Фото: egov-buryatia.ru