В Бурятии состоялся телемост между участниками СВО и их родными

В Республике Бурятия состоялся телемост на базе военного комиссариата Восточного военного округа (ВВО) между участниками специальной военной операции (СВО) и их родными и близкими.В зале присутствовали ректор и преподаватели Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова (БГУ), родственники военнослужащих.Представители высшего учебного заведения заверили, что по возвращении к учебе каждому участнику СВО будет прикреплен персональный куратор. Он поможет участникам СВО быстрее втянуться в процесс обучения.Родственники заготовили для военнослужащих самые пламенные слова и теплые пожелания. Также они отметили, что несмотря на тысячи километров, которые их разделяют регулярно есть возможность увидеть своих родных мужчин.В свою очередь бойцы поблагодарили участников телемоста и сказали, что им очень приятно слышать слова поддержки, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.