Коммунальные службы города готовятся к предстоящим новогодним праздникам

В Комитете городского хозяйства и подведомственных ему структурах – «Горсвете», «Водоканале» и Комбинате по благоустройству, уже изданы приказы о назначении ответственных дежурных, которые будут работать в праздничные дни, сообщил Александр Тюрюханов, и.о. председателя Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ.Создан запас необходимых запчастей и материалов, проведены торги на поставку дополнительных горюче-смазочных, а также инертных материалов – песка для подсыпки улиц города.«Сейчас у нас все есть в достаточном количестве для работы в новогодние праздники и в целом в январе», - отметил Александр Тюрюханов.В ресурсоснабжающих организациях, отвечающих за тепло-, водо- и электроснабжение города, также определены дежурные и сформирован соответствующий аварийный запас материалов.«По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова, также, как и в прошлом году, ежедневно в праздничные дни в режиме видеоконференцсвязи будут проводиться совещания с участием ответственного дежурного от города и дежурных от ресурсоснабжающих организаций. В ходе таких совещаний будут обсуждаться текущая ситуация в городе по всем сферам жизнеобеспечения, и оперативно приниматься решения по нештатным ситуациям», - рассказал Александр Тюрюханов.Фото: ulan-ude-info.ru