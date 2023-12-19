В Бурятии жители дома страдают от потопов и холода, у них нет электричества и канализации

Жители дома по ул.Коммунистическая, 28 в Ильинке Прибайкальского района в отчаянии - их 30-летний деревянный барак разваливается на глазах. В декабре 2019 г. из-за прорыва теплотрассы и отключения отопления остался без батарей - квартиры перемёрзли и их отрезали. С тех пор отопления нет. Управляющей компании не было и когда позже в доме прорвало канализацию, муниципалитет просто оставил людей с удобствами на улице.Из-за невыносимых условий жизни многие собственники съехали, остались пенсионеры - им некуда деться.В пустующих квартирах устраивают попойки асоциальные личности. Сейчас управляшка есть, ей жильцы платят по 2700 руб. за обслуживание, которого нет. В 2023 г. здесь даже делали капремонт электропроводки. Но света нет во многих помещениях. Дом аварийным не признают.- Мы обратились в администрацию района. Просим побудить ответственных принять меры и помочь людям, - призывает ОНФ Бурятии.