В Северобайкальске задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство ребенка

В Бурятии в Северобайкальске 17 декабря мужчина на одной из улиц во дворе многоквартирного дома напал с ножом на ребенка. Это было зарегистрировано в органах внутренних дел, где по результатам его проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по факту угрозы убийством.Однако, в связи с тем, что в действиях мужчины усматривались признаки более тяжкого преступления «покушение на убийство», уголовное дело передано в производство Северобайкальского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Бурятии по инициативе руководителя отдела.После передачи уголовного дела подозреваемый задержан и помещен в изолятор. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, после чего разрешен вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.По данным следствия, подозреваемый – житель поселка Нижнеангарска, арендовал квартиру в городе Северобайкальске, где в течение последних нескольких дней проживал и регулярно употреблял спиртные напитки. Днем 17 декабря, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во дворе дома он подозвал к себе девочку, во время разговора с которой выхватил нож, приставил его к лицу ребенка и потребовал, чтобы девочка молчала. Потерпевшая стала кричать, затем смогла вырваться от незнакомца и убежать, рассказали в Следственном управлении СКР по Бурятии.В социальных сетях среди комментариев пользователи приводят сведения, что мужчина может быть причастен к другим аналогичным нападениям на детей в городе Северобайкальске. В связи с чем, следствие просит всех граждан, которым известны любые сведения о других фактах противоправного поведения мужчины, изображенного на фотографии, сообщить о них в полицию или следственные органы Следственного комитета по телефонам: 02 (102), 8 (30130) 2-22-24 (Северобайкальский межрайонный следственный отдел).В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.Фото: buryatia.sledcom.ru