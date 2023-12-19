Общество 19.12.2023 в 10:59
Бурятию признали одним из самых «пьющих» регионов
В тройку самых «трезвых» субъектов попали Чеченская Республика, Дагестан и Ингушетия
Текст: Ольга Лазарева
Самыми «пьющими» регионами России по версии "Национального рейтинга трезвости субъектов РФ - 2023" стали Бурятия, Чукотский автономный округ, Курганская и Сахалинская области, а также Республика Алтай. Об этом говорится в материалах исследования общественного движения "Трезвая Россия", которые предоставил ТАСС руководитель движения, депутат думской фракции "Единая Россия" Бийсултан Хамзаев.
В прошлом году антирейтинг возглавляли Сахалинская область, Чукотский автономный округ и Курганская область.
Согласно исследованию, в тройку самых "трезвых" регионов РФ в 2023 году вошли Чеченская Республика, Дагестан и Ингушетия. На четвертом и пятом местах расположились Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария. В 2022 году первые пять строчек рейтинга занимали эти же регионы. Москва в этом рейтинге заняла 13-е место, поднявшись с 18-го места годом ранее, а Санкт-Петербург опустился с 13-го места на 18-е.
Уточняется, что оценка Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей не осуществлялась в силу отсутствия статистических данных.
Федеральный проект "Трезвая Россия" на протяжении десяти лет ежегодно проводит экспертно-аналитическое исследование последствий потребления алкогольной продукции в каждом субъекте РФ. По результатам исследований ежегодно с 2015 года подготавливается независимый доклад "Национальный рейтинг трезвости субъектов РФ".
В качестве основы для составления рейтинга были выбраны наиболее важные критерии, в том числе количество умерших от отравления алкоголем, численность больных с диагнозом алкоголизм, региональный объем всей проданной алкогольной продукции и количество правонарушений, связанных с нелегальным производством и оборотом этилового спирта в регионе, .сообщает ТАСС.
В прошлом году антирейтинг возглавляли Сахалинская область, Чукотский автономный округ и Курганская область.
Согласно исследованию, в тройку самых "трезвых" регионов РФ в 2023 году вошли Чеченская Республика, Дагестан и Ингушетия. На четвертом и пятом местах расположились Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария. В 2022 году первые пять строчек рейтинга занимали эти же регионы. Москва в этом рейтинге заняла 13-е место, поднявшись с 18-го места годом ранее, а Санкт-Петербург опустился с 13-го места на 18-е.
Уточняется, что оценка Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей не осуществлялась в силу отсутствия статистических данных.
Федеральный проект "Трезвая Россия" на протяжении десяти лет ежегодно проводит экспертно-аналитическое исследование последствий потребления алкогольной продукции в каждом субъекте РФ. По результатам исследований ежегодно с 2015 года подготавливается независимый доклад "Национальный рейтинг трезвости субъектов РФ".
В качестве основы для составления рейтинга были выбраны наиболее важные критерии, в том числе количество умерших от отравления алкоголем, численность больных с диагнозом алкоголизм, региональный объем всей проданной алкогольной продукции и количество правонарушений, связанных с нелегальным производством и оборотом этилового спирта в регионе, .сообщает ТАСС.
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