В Улан-Удэ системы безопасности ТЭЦ-1 уязвимы

Сотрудники подразделения государственного контроля территориального управления Росгвардии провели плановую проверку объекта топливно-энергетического комплекса – Улан-Удэнской ТЭЦ № 1, проверялось соблюдение требований обеспечения безопасности. Выявлены 5 нарушений обязательных требований по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности, предъявляемых к объектам топливно-энергетического комплекса. Нарушения, связаны с физической защитой и инженерно-техническими средствами защиты объекта, сообщили в управлении Росгвардии.Все они торажены в акте проверки и предписании об устранении выявленных нарушений. В отношении юридического лица составлен административный протокол по факту нарушения требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. За данные нарушения предусмотрен административный штраф в размере от 100 тыс рублей.С начала года сотрудниками госконтроля Росгвардии во взаимодействии с заинтересованными представителями органов исполнительной власти и ведомств региона проверено около 20 предприятий (средней и низкой категории опасности) топливно-энергетического комплекса Бурятии.По результатам инспекций выявлено около 70 нарушений требований законодательства. Ряд юридических лиц привлечены к административной ответственности, на должностных лиц субъектов ТЭК составлены административные протоколы за нарушения требований антитеррористической защищенности. Наложено административных штрафов на сумму свыше 200 тыс рублей.Фото: Росгвардия