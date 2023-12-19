Общество 19.12.2023 в 11:33

В Улан-Удэ системы безопасности ТЭЦ-1 уязвимы

Всего в Бурятии проверены 20 объектов ТЭК, выявлено 70 нарушений, наложено 200 тыс руб штрафов

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В Улан-Удэ системы безопасности ТЭЦ-1 уязвимы
Сотрудники подразделения государственного контроля территориального управления Росгвардии провели плановую проверку объекта топливно-энергетического комплекса – Улан-Удэнской ТЭЦ № 1, проверялось соблюдение требований обеспечения безопасности.  Выявлены 5 нарушений обязательных требований по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности, предъявляемых к объектам топливно-энергетического комплекса.  Нарушения, связаны с физической защитой и инженерно-техническими средствами защиты объекта, сообщили в управлении Росгвардии.

Все они торажены в акте проверки и предписании об устранении выявленных нарушений. В отношении юридического лица составлен административный протокол по факту нарушения требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. За данные нарушения предусмотрен административный штраф в размере от 100 тыс рублей.

С начала года сотрудниками госконтроля  Росгвардии во взаимодействии с заинтересованными представителями органов исполнительной власти и ведомств региона проверено около 20 предприятий (средней и низкой категории опасности) топливно-энергетического комплекса Бурятии.

По результатам инспекций выявлено около 70 нарушений требований законодательства. Ряд юридических лиц привлечены к административной ответственности, на должностных лиц субъектов ТЭК составлены административные протоколы за нарушения требований антитеррористической защищенности. Наложено административных штрафов на сумму свыше 200 тыс рублей.

Фото: Росгвардия
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безопасность энергетика Росгвардия

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