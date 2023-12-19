Владимир Путин официально выдвинулся на президентские выборы

Действующий президент России Владимир Путин вчера, 18 декабря, подал в Центризбирком документы по выдвижению на выборы, которые состоятся 17 марта. Голосование будет идти три дня – с 15 по 17 марта.«Для нас главное - это судьба, интересы России, счастье, надежды, мечты наших детей, право нашей страны быть сильной», - говорил президент страны незадолго до выдвижения.О своем решении участвовать в выборах Владимир Путин заявил еще 8 декабря, когда беседовал с участниками церемонии награждения Героев России.- Не буду скрывать, в разное время были разные мысли, но сейчас, вы правы, такое время, когда нужно принять решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации.Почти сразу после этого в Улан-Удэ появились десятки баннеров «Бурятия за президента». А глава республики Алексей Цыденов прокомментировал выдвижение Владимира Путина в своем телеграм-канале:- Я хотел, чтобы он выдвинул свою кандидатуру. Мы все на это рассчитываем. Я уверен, что Владимир Владимирович одержит безусловную победу. Но здесь мне хотелось бы еще отметить то, что вопрос не просто в том, чтобы мы пошли и поддержали нашего президента, а в том, чтобы мы сделали это всем миром. Тогда мы всем нашим недругам покажем сплоченность страны вокруг нашего президента, единение нашей страны. Это будет самый яркий сигнал к тому, что с нами лучше не связываться. И тогда СВО быстрее закончится. Потому что наша страна сплоченная, страна единая - все, как один, плечом к плечу. Мы их добьем. И это будет самый яркий, самый четкий сигнал всем, чтобы успокоились и отстали от нас, пришел мир и вернулась нормальная жизнь.Владимира Путина выдвинула инициативная группа избирателей, в которую вошли известные артисты, спортсмены, журналисты и общественники. Решение о выдвижении президента они приняли в московском парке «Зарядье».Поддержал решение президента и съезд «Единой России», который прошел 17 декабря. Тем не менее, Владимир Путин фактически не представляет ни одну из партий или политических сил. Он идет от всего народа России – единого и сплоченного.Поддержка президента в Бурятии понятна, ведь Владимир Путин не раз бывал в республике, и каждый раз принимаются ключевые решения для развития региона. Например, этой весной, во время визита на Улан-Удэнский авиазавод, он утвердил мастер-планы развития Улан-Удэ и Северобайкальска. Среди масштабных проектов, которые включены в эти планы: третий мост через Уду, реновация центра Улан-Удэ, модернизация ТЭЦ-2, строительство университетского кампуса и девяти путепроводов, здания театрально-культурного центра «Байкал», Национального музея, перевод частного сектора на электроотопление.Еще до утверждения мастер плана Владимир Путин принял целый ряд ключевых адресных решений по Бурятии. Благодаря его поручениям в республике появились 27 новых школ и 31 детский сад, сотни новых автобусов, строится инфекционная больница, на очереди – появление 21 очистного сооружения.Фото: kremlin.ru