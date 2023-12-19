Общество 19.12.2023 в 12:44

В Бурятии мужчину приговорили к 5,5 годам колонии за уклонение от службы

Он не явился в установленный срок в воинскую часть
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии мужчину приговорили к 5,5 годам колонии за уклонение от службы
Кяхтинский гарнизонный военный суд в Бурятии приговорил военнослужащего к 5,5 года колонии общего режима за временное уклонение от служебных обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе военных судов.

"Военнослужащий, желая отдохнуть от исполнения служебных обязанностей, с целью временно уклониться от прохождения военной службы, 19 декабря 2022 года не явился в установленный регламентом служебного времени срок на службу в воинскую часть. 12 июня 2023 года мужчина разыскан сотрудниками военной комендатуры", - подчеркнули в ведомстве.

Суд назначил военнослужащему наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок 5,5 года. Приговор не вступил в законную силу. 

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