Общество 19.12.2023 в 13:26

Жителям Улан-Удэ и пригорода МегаФон увеличил скорости мобильного интернета

Связь улучшилась в микрорайонах, бизнес центрах, медицинских и образовательных учреждениях,  а также - на спортивных объектах
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Текст: газета
Жителям Улан-Удэ и пригорода МегаФон увеличил скорости мобильного интернета
Более 500 тысяч жителей Бурятии получили новое качество сотовой связи и увеличенную скорость передачи данных. МегаФон реализовал масштабную программу рефарминга, которая позволяет нарастить ёмкость сети и увеличить скорости мобильного интернета.

Технические работы проводились на более чем 130 базовых станциях, расположенных в столице республики – Улан-Удэ и пригороде, где проживает больше половины всех жителей региона. Связь улучшилась в жилых микрорайонах, бизнес центрах, медицинских и образовательных учреждениях, парках и любимых местах прогулок горожан, а также на спортивных объектах. Абоненты могут пользоваться любыми цифровыми сервисами на комфортных скоростях – слушать музыку онлайн, фильмы в высоком разрешении, проходить дистанционное обучение, обмениваться файлами в соцсетях и мессенджерах, и многое другое.

Рефарминг, или перевод частот из сетей 2G и 3G в современный стандарт LTE – эффективное техническое решение для наращивания ёмкости сети в условиях сильных нагрузок. Он даёт возможность освободить дополнительные ресурсы, которые раньше не использовались и в сжатые сроки увеличить скорость передачи данных, где это необходимо.

«В результате рефарминга среднего частотного диапазона мобильный интернет стал работать быстрее на 50%. При этом модернизация базовых станций не повлияла на качество голосовой связи. Оставшейся ёмкости будет достаточно, чтобы, как и прежде, обеспечивать звонки в стандарте GSM на высоком уровне. Также модернизация сети расширила зону обслуживания технологии VoLTE – звонков через интернет. Сервис обеспечивает не только кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом», — рассказала директор МегаФон в Бурятии Олеся Степанова.

МегаФон постоянно отслеживает работу своей инфраструктуры, используя технологии больших данных, чтобы не только оценить текущую ситуацию, но и спрогнозировать увеличение мобильной активности в будущем. На Улан-Удэ и пригород приходится почти 90% от объёма всего онлайн-трафика в республике. В этом году жители столицы «прокачали» на 17% больше интернет-данных, чем в прошлом.

Кроме того, абоненты республики совершили в 1,5 раза больше вызовов с использованием технологии VoLTE, чем звонков в стандарте 2G (в сравнении с прошлым годом). За этот период они проговорили более 10,8 млн часов, не покидая сети четвертого поколения.

Фото: egov-buryatia.ru
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