Общество 19.12.2023 в 14:16

В Улан-Удэ начались предновогодние пробки

В столицу республики потянулись жители из сельских районов
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ начались предновогодние пробки

В городе накануне новогодних праздников на дорогах становится больше машин горожан, к ним прибавляются жители районов Бурятии, сообщает Комитет городского хозяйства.

Автоинспекторы обращают внимание водителей на основную причину аварий на дорогах - движение со скоростью, не соответствующей конкретным дорожным условиям.

- Учитывайте состояние дорожного полотна и меняйте стиль вождения при ухудшении погоды. Соблюдайте безопасную дистанцию и боковой интервал, а также избегайте резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем. Рекомендуем обеспечить должное техническое состояние транспорта для поездок в зимний период и обязательно пользоваться ремнями безопасности, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Пешеходам также стоит соблюдать правила дорожного движения. Перед переходом проезжей части убедитесь, что транспортные средства остановились, и только после этого продолжайте движение. На скользкой дороге машине требуется намного больше времени на то, чтобы притормозить и остановиться окончательно.

 

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