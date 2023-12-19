В Улан-Удэ начались предновогодние пробки

В городе накануне новогодних праздников на дорогах становится больше машин горожан, к ним прибавляются жители районов Бурятии, сообщает Комитет городского хозяйства.

Автоинспекторы обращают внимание водителей на основную причину аварий на дорогах - движение со скоростью, не соответствующей конкретным дорожным условиям.

- Учитывайте состояние дорожного полотна и меняйте стиль вождения при ухудшении погоды. Соблюдайте безопасную дистанцию и боковой интервал, а также избегайте резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем. Рекомендуем обеспечить должное техническое состояние транспорта для поездок в зимний период и обязательно пользоваться ремнями безопасности, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Пешеходам также стоит соблюдать правила дорожного движения. Перед переходом проезжей части убедитесь, что транспортные средства остановились, и только после этого продолжайте движение. На скользкой дороге машине требуется намного больше времени на то, чтобы притормозить и остановиться окончательно.