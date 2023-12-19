Общество 19.12.2023 в 14:24

В Бурятии еще 20 многодетных семей получат жилищные сертификаты

Для них были выделены дополнительные 70 млн рублей
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии еще 20 многодетных семей получат жилищные сертификаты
На этой неделе дополнительно выделили еще 70 млн рублей для 20 многодетных семей, воспитывающих 6 и более детей, на получение жилищных сертификатов. Все сертификаты будут выданы до конца этого года.

- Напомню, что у нас в республики действует еще одна мера поддержки - в первоочередном порядке обеспечиваются жильем многодетные семьи участников СВО. Отмечу, что на общую очередь это никак не влияет, сделали таким образом, чтобы эти две очереди развести и для каждой предусмотреть финансирование, - сообщил в своем Телеграмм-канале глава республики Алексей Цыденов. 

Всего по итогу этого года свои жилищные условия улучшат 113 многодетных семей Бурятии, где воспитывается шесть и более детей.

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