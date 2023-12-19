В Улан-Удэ лучшим спортсменом 2023 года стал Баир Батлаев

Лучшим спортсменом 2023 года назван Баир Батлаев. Эта высокая награда присуждена титулованному спортсмену, боксеру по решению комиссии, в которую входят главные тренеры по видам спорта, спортивные журналисты, председатели федераций по видам спорта и спортивные общественники, представители администрации Улан-Удэ, сообщили в ее пресс-службе.Баир Батлаев завоевал звание чемпиона России-2023 в Хабаровске. Также в копилке Баира и другие награды - чемпион Дальневосточного федерального округа, чемпион России, победитель Кубка Европы, является мастером спорта международного класса. Тренер чемпиона - Андрей Владимирович Бузин, заслуженный тренер России, главный тренер сборных Бурятии по боксу.Спортсмену и его тренеру от мэрии Улан-Удэ вручены именные призы и денежная премия.Поздравляем победителя и его тренера!Фото: ulan-ude-info.ru