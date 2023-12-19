Общество 19.12.2023 в 15:50
В России начнут выпуcкать пиво и чипсы под брeндом «Слово пацана»
На фоне популярности сeриала предприниматeли массово подают заявки на регистрацию одноимённого тoварного знака
Текст: Ольга Лазарева
В декабре 2023 г. в Роспатент поступило сразу пять заявок на регистрацию товарного знака (ТЗ) «Слово пацана», все они сейчас находятся на рассмотрении, следует из базы данных этой службы. Всплеск заявок на регистрацию товарного знака «Слово пацана» происходит на фоне популярности одноименного сериала. Показ проекта от режиссера Жоры Крыжовникова стартовал на видеосервисах Start и Wink 9 ноября и получил широкий резонанс, сообщают «Ведомости».
Как следует из данных Роспатента, четыре заявки направили частные предприниматели и компании малого бизнеса из разных регионов России. В частности, московское ООО «Ритейл медиа» подало в Роспатент заявку на регистрацию этого ТЗ для выпуска косметической продукции (шампуни, одеколон, пудра и др.), ручных инструментов (бритвы, дрели, утюги, молотки и др.), домашних приспособлений (тарелки, расчески, подносы и др.), продовольственных товаров (сосиски, семена подсолнечника, чипсы, кофе, чай, и др.), а также безалкогольных и слабоалкогольных напитков (пиво, вода, квас, соки, лимонады, энергетические напитки и др.).
На регистрацию ТЗ «Слово пацана» по классу безалкогольных напитков и пива также претендует ООО «Первая ремесленная пивоварня» из Новосибирска. Сразу две заявки на ТЗ в Роспатент направил предприниматель из Хабаровска: для выпуска настольных игр и семечек.
Кроме того, речь идёт о выпуске элeктроники и цифровых товаров, тетрадeй, авторучек и одежды.
Как следует из данных Роспатента, четыре заявки направили частные предприниматели и компании малого бизнеса из разных регионов России. В частности, московское ООО «Ритейл медиа» подало в Роспатент заявку на регистрацию этого ТЗ для выпуска косметической продукции (шампуни, одеколон, пудра и др.), ручных инструментов (бритвы, дрели, утюги, молотки и др.), домашних приспособлений (тарелки, расчески, подносы и др.), продовольственных товаров (сосиски, семена подсолнечника, чипсы, кофе, чай, и др.), а также безалкогольных и слабоалкогольных напитков (пиво, вода, квас, соки, лимонады, энергетические напитки и др.).
На регистрацию ТЗ «Слово пацана» по классу безалкогольных напитков и пива также претендует ООО «Первая ремесленная пивоварня» из Новосибирска. Сразу две заявки на ТЗ в Роспатент направил предприниматель из Хабаровска: для выпуска настольных игр и семечек.
Кроме того, речь идёт о выпуске элeктроники и цифровых товаров, тетрадeй, авторучек и одежды.
ТегиОбщество