Общество 19.12.2023 в 16:00
«Он думал, ему все можно»
В Новосибирске подростки избили школьника из-за украденного травмата
Текст: Номер один
В Новосибирске группа подростков избила знакомого в подъезде его дома. Жестокие кадры опубликовали в телеграм-канале «Новосибирский паблик». На видеозаписи подростки в подъезде нападают на своего сверстника и требуют, чтобы он вернул ствол. Школьника бьют по лицу и телу руками и ногами. В какой-то момент парень соглашается на условия обидчиков, и даже предлагает вынести две тысячи рублей. Но это не останавливает хулиганов.
- Дура, где ствол мой? Что ты ноешь? Неси, ты че дура, завтра ствола не будет я тебе лицо разобью, - говорит автор видео.
КП-Новосибирск выяснила, что потасовка произошла еще в начале сентября.
- Мальчика избили за кражу травматического пистолета и за то, что оскорблял. Он считал себя крутым, думал, ему все можно, - рассказал собеседник КП-Новосибирск, знакомый с ситуацией.
По его сведениям, пострадавший из обычной семьи. Кстати, родители уже подали заявление в полицию на обидчиков их сына.
- Заявление от законных представителей несовершеннолетнего в полицию поступало. Зарегистрировано в установленном порядке. Мальчику выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются, - сообщили КП-Новосибирск в региональном ГУ МВД.
Фото: Артем Килькин
- Дура, где ствол мой? Что ты ноешь? Неси, ты че дура, завтра ствола не будет я тебе лицо разобью, - говорит автор видео.
КП-Новосибирск выяснила, что потасовка произошла еще в начале сентября.
- Мальчика избили за кражу травматического пистолета и за то, что оскорблял. Он считал себя крутым, думал, ему все можно, - рассказал собеседник КП-Новосибирск, знакомый с ситуацией.
По его сведениям, пострадавший из обычной семьи. Кстати, родители уже подали заявление в полицию на обидчиков их сына.
- Заявление от законных представителей несовершеннолетнего в полицию поступало. Зарегистрировано в установленном порядке. Мальчику выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются, - сообщили КП-Новосибирск в региональном ГУ МВД.
Фото: Артем Килькин