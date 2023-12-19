Общество 19.12.2023 в 16:00

«Он думал, ему все можно»

В Новосибирске подростки избили школьника из-за украденного травмата
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Текст: Номер один
«Он думал, ему все можно»
В Новосибирске группа подростков избила знакомого в подъезде его дома. Жестокие кадры опубликовали в телеграм-канале «Новосибирский паблик». На видеозаписи подростки в подъезде нападают на своего сверстника и требуют, чтобы он вернул ствол. Школьника бьют по лицу и телу руками и ногами. В какой-то момент парень соглашается на условия обидчиков, и даже предлагает вынести две тысячи рублей. Но это не останавливает хулиганов.

- Дура, где ствол мой? Что ты ноешь? Неси, ты че дура, завтра ствола не будет я тебе лицо разобью, - говорит автор видео.

КП-Новосибирск выяснила, что потасовка произошла еще в начале сентября.

- Мальчика избили за кражу травматического пистолета и за то, что оскорблял. Он считал себя крутым, думал, ему все можно, - рассказал собеседник КП-Новосибирск, знакомый с ситуацией.

По его сведениям, пострадавший из обычной семьи. Кстати, родители уже подали заявление в полицию на обидчиков их сына.

- Заявление от законных представителей несовершеннолетнего в полицию поступало. Зарегистрировано в установленном порядке. Мальчику выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются, - сообщили КП-Новосибирск в региональном ГУ МВД.

Фото: Артем Килькин
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инцидент школьник избиение

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