Общество 19.12.2023 в 16:05

Улан-удэнцы стали «стучать» на нетрезвых водителей

В минувшие выходные благодаря таким сигналам удалось задержать троих человек
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Текст: Ольга Лазарева
Улан-удэнцы стали «стучать» на нетрезвых водителей
В столице Бурятии бдительные граждане продолжают оказывать помощь Госавтоинспекции в пресечении фактов управления транспортом в состоянии опьянения. 

Так, в минувшие выходные сразу трое нетрезвых нарушителей были задержаны благодаря своевременной информации очевидцев. Анонимные сообщения поступили в дежурную часть ГИБДД и специальный телеграм-бот @gibdd03_bot.

Так, вечером в субботу в дежурную часть ГИБДД поступил звонок о том, что на улице Боевой в Улан-Удэ движется автомобиль «Тойота Веросса», водитель которого, предположительно, пьян. При отработке обращения автоинспекторы обнаружили транспортное средство на улице Столбовой. За рулем иномарки находился 28-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, который к тому же ранее был лишен права управления транспортом. От прохождения освидетельствования на предмет употребления спиртных напитков он отказался и, кроме того, при оформлении административного материала всячески препятствовал законным действиям полицейских и оказывал неповиновение, за что понесет наказание по ст. 19.3 КРФ об АП.

Около 2 часов ночи в телеграм-чат @gibdd03_bot  поступило сообщение о нетрезвом водителе «Хонда Аккорд», движущемся по улице Забайкальской. Ближайший экипаж ДПС незамедлительно выехал на место происшествия. Результат освидетельствования 34-летнего водителя показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе в количестве 0,68 мг/л. Выяснилось также, что гражданина годом ранее уже задерживали сотрудники ГИБДД за вождение в состояния опьянения и он был лишен права управления ТС. За повторное нарушение ему грозит уголовная ответственность по ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Противоправные действия еще одного нарушителя  автоинспекторы пресекли рано утром в воскресенье в Железнодорожном районе. Информацию также сообщили бдительные граждане. Водитель автомобиля «Хонда ЦРВ» при виде полицейских попытался скрыться, однако в ходе непродолжительного преследования иномарка была заблокирована, 33-летний автолюбитель задержан. Освидетельствованием у него установлено опьянение – 0,74 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении мужчины составили административный протокол.   

- Госавтоинспекция выражает благодарность бдительным гражданам, не оставившим без внимания опасное поведение автомобилистов на проезжей части и своевременно сообщившим о них в полицию, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. 


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