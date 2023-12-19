В Бурятии специалисты ветеринарии сняли клип в духе сериала «Слово пацана»

В соцсетях Управления ветеринарии опубликовали шуточный видеоклип. На нем показывается, как новый инспектор приступает к работе, и что ждет его на новом месте: стаи безнадзорных собак в первую очередь.«Запомни ты теперь инспектор ты теперь с управлением ветеринарии, а вокруг самовыгул», - с таких слов начинается прием мужчины на работу в клипе.- Уважаемые жители, ваша собака, отпущенная на самовыгул, может причинить вред людям, имуществу, сбиваться в стаи, создавая опасную обстановку. Просим вас проявлять гражданскую ответственность и не допускать нарушение законодательства! Призывают в ведомстве.