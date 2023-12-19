В Бурятии жители «потеряли» вечный огонь возле сельского памятника

Жители поселения «Саянтуйское» не обнаружили вечного огня возле памятника. Сельчане решили поинтересоваться, что происходит у администрации поселения.

«Вопрос главе Поселения "Саянтуйское" Тимофеевой. 9 декабря было открытие вечного огня возле памятника в Нижнем Саянтуе. Вечером с детьми пришли посмотреть и рассказать детям значение вечного огня, но увы ни звезды памяти ни огня мы не увидели. Куда делась звезда? Почему вечный огонь потушили?» - задали вопросы в чате Тарбагатай-инфо. 24/7

Глава поселения Саянтуйское, Елена Тимофеева ответила, что вечный огонь и не должен гореть постоянно, его будут зажигать на памятные дат.

«Само мероприятие называлось зажжение звезды памяти. Такие же мероприятия проводили и в с. Тарбагатай, Верхний Жирим. Звезду, как и во всех поселениях, будем зажигать на памятные даты», - отметила она.

Фото: Pixabay.com