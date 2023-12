Гулять – так гулять! Ведро воды и вилку?

Позади первая половина декабря, а значит, в самом разгаре подготовка к празднованию Нового года. Россияне уже начали активно закупаться деликатесами, выбирать подарки семье и планировать досуг на длинные январские каникулы. Ложкой дегтя в этих приятных хлопотах становятся растущие финансовые затраты на новогодние «хотелки».По результатам мониторингового опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, средние планируемые расходы россиян по трем праздничным статьям (новогодний стол, подарки и досуг) выросли за последний год на 16 399 рублей.Сильнее всего на семейном бюджете отразятся подарки родным и близким: россияне планируют порадовать свою семью, закупившись в среднем на 21 846 рублей (+6 662 рубля к 2022 г.). Новогодний досуг — посещение культурно-развлекательных мероприятий, туристические поездки и др., — обойдется в среднем в 20 467 рублей (+6 090 рублей к 2022 г.). Однако пока он остается самой непредвиденной статьей расходов: назвать конкретную сумму в ходе декабрьского опроса смог только каждый второй (47% vs. 71-73% по другим категориям трат), еще 30% ответили, что не планируют тратиться на развлечения, затруднились с ответом еще 23%, сообщает ВЦИОМ По собственным оценкам, 9 из 10 россиян редко или никогда не сталкиваются с перееданием (91%), поэтому неудивительно, что сравнительно менее затратной статьей расходов второй год подряд остается новогодний стол — 11 754 рубля (+3 648 рублей к 2022 г.). Ранее (2005-2021 гг.) россияне планировали отдать примерно равную сумму на праздничный стол, гуляния и подарки, тогда как сегодня в приоритете эмоции и приятные воспоминания.В сумме средние планируемые затраты на празднование Нового года обновили исторический максимум и составили 54 067 рублей.Размер запланированных новогодних трат варьируется в зависимости от пола, возраста и материального положения.Кто мужчина, тот и платит? Хотя по последним данным ВЦИОМ зарабатывание денег в российском обществе — в большинстве своем обязанность обоих супругов (47%), траты на празднование Нового года ложатся скорее на мужские плечи — 71 434 рублей (vs. 40 243 рублей среди женщин). Щедрость мужчин не знает границ — на новогодние подарки они в среднем готовы потратить более 30 тыс рублей (30 368 рублей), то есть вдвое больше в сравнении с женщинами (15 516 рублей).Чем старше россияне, тем на меньшую сумму они планируют «раскошелиться». По итогам опроса самой расточительной группой стала молодежь 18-24 лет (72 648 рублей), самой экономной — представители старшего поколения 60+ лет (30 451 рублей). При этом каждый второй в самой возрастной когорте вовсе не собирается тратиться на новогодний досуг (49%), а те, кто все-таки запланировал подобные расходы (28% среди 60+ лет), готовы уложиться в 10 тыс. рублей (9 917 рублей). Сэкономить на развлечениях, увы, не удастся россиянам, возраст которых приходится на активное родительство — 35-44 лет; их расходы на досуг составят в среднем 25 424 рубля (vs. 20 467 рублей по выборке в целом).Богатые тоже платят. Россияне, оценивающие свое материальное положение как хорошее и очень хорошее, предполагают потратить в среднем 73 803 рублей, 42% от этой суммы уйдет на подарки родным и близким — 31 280 рублей.Впрочем, пока речь идет только о покупательских намерениях — как показывает практика, шопинг-соблазны бывают так велики, что не всегда получается уложиться в предполагаемый бюджет. С другой стороны – в канун Нового года не всегда и не у всех может оказаться сумма, которой будет достаточно для исполнения всех праздничных желаний. Инфляция оказалась гораздо выше планов Центробанка, который ее усиленно таргетировал, да и яйца Эрдогана пока еще границу не пересекали. Так что, вариант с ведром воды и вилкой не такой уж шутейный.Фото: unsplash.com