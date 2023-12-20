Общество 20.12.2023 в 06:00
Гулять – так гулять! Ведро воды и вилку?
Средние планируемые траты россиян на празднование Нового года превышают 54 тыс рублей
Текст: Номер один
Позади первая половина декабря, а значит, в самом разгаре подготовка к празднованию Нового года. Россияне уже начали активно закупаться деликатесами, выбирать подарки семье и планировать досуг на длинные январские каникулы. Ложкой дегтя в этих приятных хлопотах становятся растущие финансовые затраты на новогодние «хотелки».
Гулять так гулять!
По результатам мониторингового опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, средние планируемые расходы россиян по трем праздничным статьям (новогодний стол, подарки и досуг) выросли за последний год на 16 399 рублей.
Сильнее всего на семейном бюджете отразятся подарки родным и близким: россияне планируют порадовать свою семью, закупившись в среднем на 21 846 рублей (+6 662 рубля к 2022 г.). Новогодний досуг — посещение культурно-развлекательных мероприятий, туристические поездки и др., — обойдется в среднем в 20 467 рублей (+6 090 рублей к 2022 г.). Однако пока он остается самой непредвиденной статьей расходов: назвать конкретную сумму в ходе декабрьского опроса смог только каждый второй (47% vs. 71-73% по другим категориям трат), еще 30% ответили, что не планируют тратиться на развлечения, затруднились с ответом еще 23%, сообщает ВЦИОМ.
По собственным оценкам, 9 из 10 россиян редко или никогда не сталкиваются с перееданием (91%), поэтому неудивительно, что сравнительно менее затратной статьей расходов второй год подряд остается новогодний стол — 11 754 рубля (+3 648 рублей к 2022 г.). Ранее (2005-2021 гг.) россияне планировали отдать примерно равную сумму на праздничный стол, гуляния и подарки, тогда как сегодня в приоритете эмоции и приятные воспоминания.
В сумме средние планируемые затраты на празднование Нового года обновили исторический максимум и составили 54 067 рублей.
За чей счет банкет?
Размер запланированных новогодних трат варьируется в зависимости от пола, возраста и материального положения.
Кто мужчина, тот и платит? Хотя по последним данным ВЦИОМ зарабатывание денег в российском обществе — в большинстве своем обязанность обоих супругов (47%), траты на празднование Нового года ложатся скорее на мужские плечи — 71 434 рублей (vs. 40 243 рублей среди женщин). Щедрость мужчин не знает границ — на новогодние подарки они в среднем готовы потратить более 30 тыс рублей (30 368 рублей), то есть вдвое больше в сравнении с женщинами (15 516 рублей).
Чем старше россияне, тем на меньшую сумму они планируют «раскошелиться». По итогам опроса самой расточительной группой стала молодежь 18-24 лет (72 648 рублей), самой экономной — представители старшего поколения 60+ лет (30 451 рублей). При этом каждый второй в самой возрастной когорте вовсе не собирается тратиться на новогодний досуг (49%), а те, кто все-таки запланировал подобные расходы (28% среди 60+ лет), готовы уложиться в 10 тыс. рублей (9 917 рублей). Сэкономить на развлечениях, увы, не удастся россиянам, возраст которых приходится на активное родительство — 35-44 лет; их расходы на досуг составят в среднем 25 424 рубля (vs. 20 467 рублей по выборке в целом).
Богатые тоже платят. Россияне, оценивающие свое материальное положение как хорошее и очень хорошее, предполагают потратить в среднем 73 803 рублей, 42% от этой суммы уйдет на подарки родным и близким — 31 280 рублей.
Впрочем, пока речь идет только о покупательских намерениях — как показывает практика, шопинг-соблазны бывают так велики, что не всегда получается уложиться в предполагаемый бюджет. С другой стороны – в канун Нового года не всегда и не у всех может оказаться сумма, которой будет достаточно для исполнения всех праздничных желаний. Инфляция оказалась гораздо выше планов Центробанка, который ее усиленно таргетировал, да и яйца Эрдогана пока еще границу не пересекали. Так что, вариант с ведром воды и вилкой не такой уж шутейный.
Фото: unsplash.com
Гулять так гулять!
По результатам мониторингового опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, средние планируемые расходы россиян по трем праздничным статьям (новогодний стол, подарки и досуг) выросли за последний год на 16 399 рублей.
Сильнее всего на семейном бюджете отразятся подарки родным и близким: россияне планируют порадовать свою семью, закупившись в среднем на 21 846 рублей (+6 662 рубля к 2022 г.). Новогодний досуг — посещение культурно-развлекательных мероприятий, туристические поездки и др., — обойдется в среднем в 20 467 рублей (+6 090 рублей к 2022 г.). Однако пока он остается самой непредвиденной статьей расходов: назвать конкретную сумму в ходе декабрьского опроса смог только каждый второй (47% vs. 71-73% по другим категориям трат), еще 30% ответили, что не планируют тратиться на развлечения, затруднились с ответом еще 23%, сообщает ВЦИОМ.
По собственным оценкам, 9 из 10 россиян редко или никогда не сталкиваются с перееданием (91%), поэтому неудивительно, что сравнительно менее затратной статьей расходов второй год подряд остается новогодний стол — 11 754 рубля (+3 648 рублей к 2022 г.). Ранее (2005-2021 гг.) россияне планировали отдать примерно равную сумму на праздничный стол, гуляния и подарки, тогда как сегодня в приоритете эмоции и приятные воспоминания.
В сумме средние планируемые затраты на празднование Нового года обновили исторический максимум и составили 54 067 рублей.
За чей счет банкет?
Размер запланированных новогодних трат варьируется в зависимости от пола, возраста и материального положения.
Кто мужчина, тот и платит? Хотя по последним данным ВЦИОМ зарабатывание денег в российском обществе — в большинстве своем обязанность обоих супругов (47%), траты на празднование Нового года ложатся скорее на мужские плечи — 71 434 рублей (vs. 40 243 рублей среди женщин). Щедрость мужчин не знает границ — на новогодние подарки они в среднем готовы потратить более 30 тыс рублей (30 368 рублей), то есть вдвое больше в сравнении с женщинами (15 516 рублей).
Чем старше россияне, тем на меньшую сумму они планируют «раскошелиться». По итогам опроса самой расточительной группой стала молодежь 18-24 лет (72 648 рублей), самой экономной — представители старшего поколения 60+ лет (30 451 рублей). При этом каждый второй в самой возрастной когорте вовсе не собирается тратиться на новогодний досуг (49%), а те, кто все-таки запланировал подобные расходы (28% среди 60+ лет), готовы уложиться в 10 тыс. рублей (9 917 рублей). Сэкономить на развлечениях, увы, не удастся россиянам, возраст которых приходится на активное родительство — 35-44 лет; их расходы на досуг составят в среднем 25 424 рубля (vs. 20 467 рублей по выборке в целом).
Богатые тоже платят. Россияне, оценивающие свое материальное положение как хорошее и очень хорошее, предполагают потратить в среднем 73 803 рублей, 42% от этой суммы уйдет на подарки родным и близким — 31 280 рублей.
Впрочем, пока речь идет только о покупательских намерениях — как показывает практика, шопинг-соблазны бывают так велики, что не всегда получается уложиться в предполагаемый бюджет. С другой стороны – в канун Нового года не всегда и не у всех может оказаться сумма, которой будет достаточно для исполнения всех праздничных желаний. Инфляция оказалась гораздо выше планов Центробанка, который ее усиленно таргетировал, да и яйца Эрдогана пока еще границу не пересекали. Так что, вариант с ведром воды и вилкой не такой уж шутейный.
Фото: unsplash.com