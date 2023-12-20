В Бурятии аномально-холодная погода сохранится еще три дня

По данным Бурятского ЦГМС - филиала ФГБУ «Забайкальское УГМС», неблагоприятные метеоявления в республике не прогнозируются, однако синоптики обещают ухудшение погоды.

Так, в большинстве районов республики в ближайшие два дня сохранится аномально-холодная погода со среднесуточными температурами ниже климатической нормы на 7 и более градусов. Такая погода сохранится 20-го, 21-го и 22-го декабря.

В Улан-Удэ новый пик морозов также придется с 20 по 22 декабря.

Сегодня по республике аномально-холодная погода, переменная облачность, по Прибайкалью местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Утром в местами морозные дымки и туманы. Ветер переменный 2-7, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью была -33,-38, местами -43,-48, по Прибайкалью при облачности -23,-28, днем будет -24,-29, местами -31,-36, местами по Прибайкалью и южной половине до -14,-19.

В Улан-Удэ сегодня без осадков. Ветер переменный слабый. Ночная температура была -34,-36, днем сегодня воздух прогреется до -25,-27.