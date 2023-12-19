Депутаты улан-удэнского горсовета обсудили корректировку Генплана

В Улан-Удэ состоялось выездное заседание комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского городского совета депутатов. Депутаты посетили несколько микрорайонов, в которых появились вопросы по земле.Речь идет об изменении целевого назначения участков.Первым местом, которое посетили муниципальные депутаты, стал земельный участок невдалеке от Республиканского бизнес-инкубатора. На нем давно стоит недостроенное здание. Сейчас собственник хочет начать развивать это место.Как пояснил представитель собственника, есть планы по сносу недостроя и возведению жилого комплекса. Но для этого надо создать юридические условия, в т. ч. внести коррективы в Генплан города.По словам Михаила Мясищева, председателя комитета по архитектуре Администрации города Улан-Удэ, который участвовал в выездном заседании, к ним в комитет поступило заявление об изменении функциональной зоны участка.Сегодня участок расположен в двух функциональных зонах одновременно – частично в многофункциональной общественно-деловой зоне (около 20 соток) и частично в жилой зоне (порядка 13 соток).«По закону земельный участок не может находиться в двух функциональных зонах. Вопрос был рассмотрен градостроительной комиссией, затем на публичных слушаниях. Было рекомендовано рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать здесь одну зону – жилую зону по Генплану. И, в соответствии с Правилами землепользования застройки, - смешанную жилую зону», - доложил о ситуации Михаил Мясищев.Чимит Бальжинимаев, председатель горсовета, также принявший участие заседании и осмотре участка, спросил, будет ли здесь в перспективе реализовываться проект комплексного развития территории (КРТ). Как оказалось, в соответствии с мастер-планом города, такие наметки есть, но впереди много работы в данном направлении.Перспектива того, что этот участок будет застроен жилыми домами, не вызвала принципиальных возражений со стороны депутатов. Однако они спросили - какие именно дома можно будет здесь строить, если участок получит статус упомянутой смешанной жилой зоны.«В этой зоне можно находиться как индивидуальным жилым домам низкой этажности, так и средней, и высокой. Любые жилые дома смогут находиться на этой территории», - ответил Михаил Мясищев.Депутаты выразили сомнения по поводу того, резонно ли здесь открывать возможность для появления высотных домов.Так, председатель Улан-Удэнского горсовета высказал мнение, что не стоит здесь допускать возведения высоток. «У нас и инфраструктуры нет, и облик изменится, место находится на горе и со всех сторон видно будет… Нельзя, чтобы здесь точечная застройка выросла», - сказал он.Василий Цыремпилов, председатель комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского городского совета депутатов, поддержал это мнение. Он высказался в том роде, что здесь надо определить зону КРТ и дальше работать в рамках проекта КРТ. А не допускать появление одиночной высотки. Это поддержали все присутствовавшие депутаты.Чимит Бальжинимаев предложил, чтобы в этом месте не строили дома выше четырех этажей.Депутаты пришли такому выводу - надо продолжить обсуждение вопроса в рамках Дня депутата, тщательно рассмотреть тему и только потом принимать окончательное решение.Следующим пунктом выездного заседании стала складская площадка близ Богатырского моста.От одной из компаний Улан-Удэ поступило предложение об изменении статуса функциональной зоны данной территории (это группа смежных земельных участков) с коммунально-складского на жилой. Территория площадки около трех гектаров. Здесь хотят построить многоэтажные жилые дома.Говоря о площадке, Валентин Атанов, зампред комитета по архитектуре Администрации города Улан-Удэ, к слову, отметил, что со стороны жильцов окрестных домов на нее регулярно поступают жалобы в Роспотребнадзор.История вокруг указанной территории связана с тем, что фирма оказалась в непростой экономической ситуации, возникли проблемы с долгами перед банком. На выручку пришла крупная иногородняя компания-инвестор, которая согласилась протянуть руку помощи, но с условием, что данная территория получает градостроительный «жилой» статус, чтобы инвестор мог начать там жилищное строительство.Поэтому фирма и подала ходатайство о корректировке Генплана Улан-Удэ. Если новые статус получен не будет, то инвестор откажется поддерживать фирму и та вернется в прежнее трудное финансовое положение. «Нас могут и обанкротить, я должен буду ему 205 млн рублей», - сказал представитель фирмы.Депутаты горсовета, с одной стороны, с пониманием отнеслись к ситуации. Но позицию заняли четкую и твердую – в случае изменения статуса, старта строительства многоэтажек, должны быть учтены социальные объекты.Вопрос о передаче части территории под нужды школы №17 ранее уже поднимался, но окончательного решения принято не было. А ведь, если в потенциальные дома заедут сотни семей, то их детям нужно будет учиться.«Это основная проблема, которая возникает», - указал Чимит Бальжинимаев на вопрос социальной инфраструктуры. Он напомнил, что Улан-Удэ только недавно ушел от третьей смены в школах. «Не хотелось бы, чтобы это повторилось. Думаю, с инвестором все это надо будет еще раз обсудить», - прямо высказался он.Тему было решено также вынести на широкое обсуждение в Улан-Удэнском горсовете.На ул. Лесной (мкрн. Зверосовхоз), куда тоже выехали депутаты горсовета, местные жители ходатайствуют об изменении статуса своих земель. Это избирательный округ №28.В Генплане данная зона отнесена к числу рекреационных. Но земельные участки на этой улице давно находятся в собственности граждан для ИЖС - право собственности официально зарегистрировано. Депутаты на месте осмотрели дома, стоящие в рекреационной зоне.Люди страдают от этого противоречия.«Дома, построенные на участках, относятся к 2008-2010 годам. Ко мне обратились собственники участков и просьбой помочь перевести территорию в жилую зону. Сейчас с коллегами мы выехали на место, чтобы встретиться с жителями, посмотреть», - пояснил депутат горсовета Саян Холхоев.Депутаты поддержали ходатайство граждан. При этом, подчеркнули народные избранники, речь идет лишь о старых участках, новые земельные участки здесь формироваться не будут. «Считаю это самым правильным вариантом», - отметил Василий Цыремпилов.Завершилось выездное заседание комитета горсовета в «сотых» микрорайонах Улан-Удэ, в районе известной стелы «Улан-Удэ. Октябрьский район». Здесь буддисты хотят построить филиал баунтовского дацана и уже присмотрели участок земли.«Поступило обращение Администрации Баунтовского эвенкийского района при поддержке Буддийской традиционной сангхи России и отдельно поступило письмо Буддийской традиционной сангхи о возможности размещения филиала Баунтовского дацана на данной территории. Здесь за лесочком есть большая поляна. На поляне, конечно, присутствуют деревья и мы уже разговаривали об их сохранении. По предварительному проекту, дацан будет построен в новом виде - с постройкой дворца, с парковочным пространством, но без, как мы все привыкли, домиков, в которых проводится прием. Это новый формат. Наверное, наподобие существующего в Улан-Удэ дацана на Лысой горе», - доложил депутатам представитель мэрии Улан-Удэ.Строительство очередного дацана требует изменить зону земельного участка - с рекреационной на зону общественно-делового назначения. Площадь запрашиваемого участка около гектара.Представитель мэрии пояснил, что баунтовской райадминистрации отмечалось, что сейчас деятельность дацана в Улан-Удэ идет на съемных площадях, приходится регулярно менять место расположения.«Он оказывает поддержку жителям Баунтовского района, которые живут в Улан-Удэ. Это место их концентрации. Поэтому райадминистрация ходатайствует о возведении полноценного дацана нового формата», - сказал представитель мэрии.Депутаты положительно отнеслись к баунтовской инициативе. Вопрос взят в дальнейшую проработку для уточнения ряда аспектов.Генплан Улан-Удэ регулярно корректируется. Но горсовет подходит к каждому ходатайству о внесении изменений в важный муниципальный документ внимательно и тщательно взвешивает все «за» и «против», прежде чем вынести окончательное решение.«Вообще, по Генеральному плану поступило около 70 вопросов. Каждый мы досконально изучаем», - отметил Василий Цыремпилов.