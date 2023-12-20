Общество 20.12.2023 в 07:25

Занятия первой смены для 1-4 классов школ города Улан-Удэ переносятся в дистанционный формат

Температура воздуха на улице - 33
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Текст: Ольга Лазарева
Занятия первой смены для 1-4 классов школ города Улан-Удэ переносятся в дистанционный формат

Занятия первой смены для 1-4 классов школ города Улан-Удэ переносятся в дистанционный формат в связи температурой воздуха на улице - 33

Информация о температуре использована с официального сайта Гидрометцентра 20 декабря в 6.00 http://www.burpogoda.ru

Напоминаем, что, родители, (законные представители) могут самостоятельно принимать решение, будет ли ребенок посещать общеобразовательное учреждение в морозные дни, исходя из физического состояния школьника и удаленности школы от места жительства с обязательным информированием классного руководителя.

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