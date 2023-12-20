Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в России Улзийсайханы Энхтувшином вопросы российско-монгольского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Стороны коснулись вопросов расширения взаимодействия в энергетической сфере и транспортной инфраструктуре, сообщила пресс-служба министерства.В числе первостепенных вопросов – реализация проекта модернизации ТЭЦ-3 и поставки нефтепродуктов. Александр Козлов подчеркнул, что важно определить ключевые задачи и сроки их решения. А также назначить специалистов, ответственных за каждое направление работы.«Чтобы вывести сотрудничество наших стран на ещё более высокий уровень, необходимо в ближайшее время разбить все острые вопросы по блокам, для каждого прописать решение, закрепить ответственного специалиста, который будет вести это направление и знать обо всех изменениях. Важно сделать работу системной, планировать не просто на месяц вперёд, а знать потребности и планы своих коллег из другой страны не меньше, чем на полгода», - подчеркнул министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.Напомним, главамМинприроды России Александр Козлов в ноябре назначен председателем российской части Межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). В этом же месяце он посетил столицу Монголии.В ходе поездки Александр Козлов обсудил вопросы двустороннего сотрудничества стран с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, провёл встречи с вице-премьером - министром экономики и развития Монголии Чимэдийном Хурэлбатаром, который является председателем монгольской части комиссии, с председателем Великого Хурала (парламента) Монголии Гомбожавыном Зандашатаром, министром дорожно-транспортного развития Монголии Сандагийном Бямбацогтом, министром горнодобывающей и тяжёлой промышленности Монголии Жамбалыном Ганбаатаром, министром энергетики Монголии Баттогтохыном Чойжилсурэном.Фото: mnr.gov.ru