Общество 20.12.2023 в 09:28

В Улан-Удэ пенсионерка по указке аферистов продала квартиру

Она перевела почти 4,5 млн рублей на «безопасный» счет, взяла два микрозайма и открыла кредитную карту на общую сумму около 90 тыс рублей
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ пенсионерка по указке аферистов продала квартиру
В Улан-Удэ вечером 13 декабря в отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 74-летняя горожанка. Пожилая женщина по указке аферистов продала свою квартиру. А после перевела 4,5 млн рублей на «безопасный» счёт и, сама того не осознавая, оформила кредитные обязательства на общую сумму около 90 тыс рублей, сообщили в МВД по Бурятии.

Интернет-преступники, представившиеся сначала сотрудником Центробанка РФ, а потом и следователем, позвонили пенсионерке еще в августе текущего года. Они рассказали о том, что ими задержан человек, который пытался по генеральной доверенности продать ее жилье. Учитывая, что у него могут иметься подельники, в частности, из близких родственников пенсионерки, велика опасность лишения собственности. Чтобы установить всех соучастников преступления и не потерять недвижимость, мошенники рекомендовали горожанке в срочном порядке найти риэлторское агентство и самой оформить сделку по продаже квартиры, а деньги перечислить на «безопасный счет» в Росреестре.

Они обещали, что в последующем сделка будет аннулирована, специалисты организации вновь перерегистрируют собственность на ее имя. Главное – никому не сообщать о происходящем, дабы не разгласить следственную тайну и не спугнуть виновных.

Уже в октябре с помощью риэлтора состоялась продажа жилья, выставленного на различных интернет-площадках. Все вырученные средства женщина перевела преступникам через банкомат с помощью скачанного на телефон приложения бесконтактного расчета: около 4 млн в ноябре и еще 350 тыс рублей в декабре по получению от новых владельцев оставшейся суммы.

Только позднее пенсионерка поняла, что стала жертвой аферистов. И уже после обращения в полицию узнала об оформленных на свое имя кредитных обязательствах. Пожилая улан-удэнка и не поняла, как, диктуя приходившие в смс-сообщении коды, взяла два микрозайма и открыла кредитную карту на общую сумму около 90 тыс рублей, впоследствии также похищенные мошенниками.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

Фото и видео: МВД по Бурятии
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преступность мошенники пенсионерка

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