В Улан-Удэ на 24 часа отключат воду во всем Октябрьском районе

Причиной аварийной ситуации на юго-западном водоводе стало обрушение правой нитки трубопровода, д. 1000 мм. По предварительным данным, левая нитка водовода исправна, сообщили в МУП «Водоканал».Организована подсыпка территории дополнительно 10 единицами спецтехники.Принято решение о прокладке временного водовода.Из-за этого, во всем Октябрьском районе будет временно ограничено горячее водоснабжение, ориентировочно на 24 часа.Возможно падение давления в сети холодного водоснабжения.Телефоны диспетчерской службы МУП «Водоканал»: 44-00-00, 44-10-33.