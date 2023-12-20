Общество 20.12.2023 в 09:48

В Улан-Удэ на 24 часа отключат воду во всем Октябрьском районе

Причиной аварийной ситуации на юго-западном водоводе стало обрушение правой нитки трубопровода
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ на 24 часа отключат воду во всем Октябрьском районе
Причиной аварийной ситуации на юго-западном водоводе стало обрушение правой нитки трубопровода, д. 1000 мм. По предварительным данным, левая нитка водовода исправна, сообщили в МУП «Водоканал».

Организована подсыпка территории дополнительно 10 единицами спецтехники.

Принято решение о прокладке временного водовода.

Из-за этого, во всем Октябрьском районе будет временно ограничено горячее водоснабжение, ориентировочно на 24 часа.

Возможно падение давления в сети холодного водоснабжения.

Телефоны диспетчерской службы МУП «Водоканал»: 44-00-00, 44-10-33.

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