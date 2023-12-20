Общество 20.12.2023 в 09:48
В Улан-Удэ на 24 часа отключат воду во всем Октябрьском районе
Причиной аварийной ситуации на юго-западном водоводе стало обрушение правой нитки трубопровода
Текст: Ольга Лазарева
Причиной аварийной ситуации на юго-западном водоводе стало обрушение правой нитки трубопровода, д. 1000 мм. По предварительным данным, левая нитка водовода исправна, сообщили в МУП «Водоканал».
Организована подсыпка территории дополнительно 10 единицами спецтехники.
Принято решение о прокладке временного водовода.
Из-за этого, во всем Октябрьском районе будет временно ограничено горячее водоснабжение, ориентировочно на 24 часа.
Возможно падение давления в сети холодного водоснабжения.
Телефоны диспетчерской службы МУП «Водоканал»: 44-00-00, 44-10-33.
Организована подсыпка территории дополнительно 10 единицами спецтехники.
Принято решение о прокладке временного водовода.
Из-за этого, во всем Октябрьском районе будет временно ограничено горячее водоснабжение, ориентировочно на 24 часа.
Возможно падение давления в сети холодного водоснабжения.
Телефоны диспетчерской службы МУП «Водоканал»: 44-00-00, 44-10-33.
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