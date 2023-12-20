В Бурятии прокуратура обязала район приобрести и установить резервные источники электропитания

Прокуратура Бичурского района провела проверку обеспеченности социально-значимых объектов резервными источниками электропитания.

Установлено, что на территории района 14 котельных, обслуживающих образовательные организации, находятся в оперативном управлении Хозяйственно-транспортного отдела администрации МО «Бичурский район». Данные объекты коммунального хозяйства не оснащены резервными источниками электропитания, что создает угрозу прекращения подачи теплоснабжения в детские учреждения в случае аварийного отключения электроснабжения.

В целях защиты прав несовершеннолетних на благоприятные условия обучения прокурор района в суд направил исковое заявление об обязании органов местного самоуправления обеспечить финансирование, приобрести и установить резервные источники электропитания. Бичурский районный суд иск удовлетворил.

Исполнение решения находится на контроле прокурора.