Большой комплекс спецтехники очищает улан-удэнские дороги

Накануне ночью грейдер в комплексе с двумя тракторами-щётками, снегопогрузчиком и четырьмя большегрузными машинами полностью очистили дороги по пр. Автомобилистов, сообщили в Комбинате по благоустройству.



В Советском районе всю ночь вывозили снег с улиц Ербанова, Коммунистической, Балтахинова и Воровского.



Грейдеры срезали и сдвигали снежные наросты к прибродюрной зоне на улицах Тобольской, Краснофлотской, Жердева, в мкрн Верхняя Березовка, на заезде на ул. Артема.



С 6:00 17 большегрузных машин и 3 мини-погрузчика собирают и вывозят собранный снег с трех районов города.



Уборщики территорий вручную очищают и подсыпают пешеходные зоны и лестницы.



Кроме того, в круглосуточном режиме ведется подсыпка опасных участков. За последние сутки на городские дороги высыпано 427 тонн песка.