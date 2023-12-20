В Бурятии задержан братоубийца

В Бурятии ночью 17 декабря в одном из домов в селе Закалтус обнаружено тело 49-летнего мужчины с огнестрельным ранением грудной клетки. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По подозрению в совершении преступления на месте происшествия задержан 49-летний двоюродный брат потерпевшего. В ходе проведенного допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах совершенного убийства. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему уже предъявлено обвинение.По данным следствия, 16 декабря в течение дня обвиняемый в селе Закалтус распивал спиртные напитки с родственниками в доме у дяди. Ночью на фоне алкогольного опьянения из-за взаимных оскорблений у него произошла ссора с двоюродным братом, переросшая в потасовку, после которой обвиняемый сходил домой за охотничьим ружьем, вернулся с ним обратно и произвел выстрел с близкого расстояния родственнику в грудь. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.Фото: buryatia.sledcom.ru