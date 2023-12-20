Правительство России приступило к исполнению поручений президента

Повестка последнего заседания правительства России была посвящена поручениям Президента России, которые сформированы по итогам его прямой линии. Открывая совещание, премьер правительства Михаил Мишустин подчеркнул, что правительство Российской Федерации – это команда Путина: «Нужно продолжать действовать энергично и эффективно на благо России и наших граждан. Поручения президента для правительства – это приоритет.Модернизация первичного звена будет продолжена. Особенно в сельской местности, где сохраняется потребность в существенном обновлении инфраструктуры. Для женщин будут созданы комфортные условия для планирования и ведения беременности. Президент отметил, что состояние женских консультаций, поликлиник и больниц в регионах должно соответствовать современным стандартам. Отдельное направление – обеспечение граждан трёхкомпонентной вакциной от кори, паротита и краснухи. Эту задачу правительство России намерено решить в самое ближайшее время для снижения роста заболеваемости и предотвращения нехватки вакцин в дальнейшем.Правительство намерено детально проработать реализацию прав и социальных гарантий участников специальной военной операции. Инструменты поддержки семей с детьми будут сохранены. На создание спортивной инфраструктуры в регионах, муниципалитетах будут предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования. Пристальное внимание получат инициативы регионов по поддержке инвалидов и пенсионеров, такие как переселение этих граждан, живущих в условиях Крайнего Севера. Сохранятся льготные тарифы, развитие маршрутной сети для авиации на Дальнем Востоке.Отдельный вопрос – уровень цен на продукты, товары первой необходимости и жилищно-коммунальные услуги.«Понятно, что в каждом конкретном случае есть свои особенности в зависимости от региона, – сказал Михаил Мишустин. – Поэтому прошу профильные ведомства оперативно отслеживать ситуацию и своевременно реагировать на необоснованное завышение стоимости».По решению главы государства на следующий год будет продлён мораторий на проведение проверок. Запрет не коснётся объектов категорий высокого и чрезвычайно высокого риска, а также в случаях угрозы жизни и здоровью граждан, безопасности страны и при свидетельстве о вероятном нарушении обязательных требований.Правительство ведёт системную работу, направленную на содействие занятости. Работает программа субсидированного найма. Она предполагает помощь компаниям, которые трудоустраивают у себя, в том числе, граждан под риском увольнения, безработных, молодых людей до 30 лет. Для организаций предусматривается частичная компенсация затрат на зарплату таких сотрудников в сумме трёх минимальных размеров оплаты труда. Также по поручению президента господдержку в объёме шести минимальных размеров оплаты труда будут получать и компании, которые трудоустраивают людей с инвалидностью.Следующая тема – повышение надёжности коммунальных систем теплоснабжения. Для бесперебойной работы котельных, инженерных сетей, технологического оборудования и для того, чтобы в домах граждан было всегда тепло, правительство разработало поправки в закон о теплоснабжении. Ими предусматривается введение обязанностей по надлежащей подготовке к отопительному периоду, в том числе, по проектированию и строительству дополнительных резервирующих источников тепловой энергии и сетей в случаях, когда это необходимо. Новые требования начнут действовать по отношению к властям поселений и городских округов, организациям жилищно-коммунального хозяйства, промышленным предприятиям. При этом федеральный центр получит право на установление критериев надёжности теплоснабжения, что станет ещё одним рычагом для повышения качества инфраструктуры на местах.Фото: egov-buryatia.ru