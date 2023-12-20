Общество 20.12.2023 в 10:18

В Бурятии директора управляющей компании привлекли к административной ответственности

Он нарушил лицензионные требования по управлению многоквартирными домами
A- A+
Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии директора управляющей компании привлекли к административной ответственности

Прокуратура Хоринского района провела проверку исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере в деятельности организации, осуществляющей управление многоквартирными домами.

Установлено, что в нарушение норм Жилищного кодекса РФ, Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме управляющая компания не провела осмотр многоквартирных домов при подготовке к зимнему периоду, в отсутствие которого пришла к выводу о готовности домов к отопительному сезону. Подвальные помещения ряда многоквартирных домов не соответствовали предъявляемым требованиям: имелись избыточная влажность, захламление бытовыми отходами.

В целях защиты жилищных прав граждан прокурор района внес представление руководителю организации, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.

Также по инициативе прокуратуры директора управляющей компании привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований), ему назначено наказание в виде предупреждения.

 

Теги
общество

Все новости

Лудуб Очиров занял первое место в межвузовском конкурсе
20.12.2023 в 10:48
Бастрыкин взял на контроль дело о равзваливающихся бараках в селе Бурятии
20.12.2023 в 10:42
В Бурятии у 59-летнего сельского жителя конфисковали личный автомобиль
20.12.2023 в 10:30
В Бурятии директора управляющей компании привлекли к административной ответственности
20.12.2023 в 10:18
Правительство России приступило к исполнению поручений президента
20.12.2023 в 10:14
В Улан-Удэ пациент устроил дебош в больнице
20.12.2023 в 10:11
В Бурятии задержан братоубийца
20.12.2023 в 10:09
Большой комплекс спецтехники очищает улан-удэнские дороги
20.12.2023 в 10:04
В Бурятии прокуратура обязала район приобрести и установить резервные источники электропитания
20.12.2023 в 09:58
В Улан-Удэ на 24 часа отключат воду во всем Октябрьском районе
20.12.2023 в 09:48
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 декабря

Читайте также
Лудуб Очиров занял первое место в межвузовском конкурсе
Конкурс проводился среди композиторов, и был посвящен  120-летию А.И. Хачатуряна
20.12.2023 в 10:48
Бастрыкин взял на контроль дело о равзваливающихся бараках в селе Бурятии
Жильцы мнoгoквapтиpнoгo деревянного дoмa в Ильинке вынуждены проживать без освещения, водоснабжения и отопления

20.12.2023 в 10:42
Правительство России приступило к исполнению поручений президента
Отдельный вопрос – уровень цен на продукты, товары первой необходимости и жилищно-коммунальные услуги
20.12.2023 в 10:14
В Бурятии задержан братоубийца
Родственники поссорились, когда выпивали
20.12.2023 в 10:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru