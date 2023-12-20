В Бурятии директора управляющей компании привлекли к административной ответственности

Прокуратура Хоринского района провела проверку исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере в деятельности организации, осуществляющей управление многоквартирными домами.

Установлено, что в нарушение норм Жилищного кодекса РФ, Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме управляющая компания не провела осмотр многоквартирных домов при подготовке к зимнему периоду, в отсутствие которого пришла к выводу о готовности домов к отопительному сезону. Подвальные помещения ряда многоквартирных домов не соответствовали предъявляемым требованиям: имелись избыточная влажность, захламление бытовыми отходами.

В целях защиты жилищных прав граждан прокурор района внес представление руководителю организации, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.

Также по инициативе прокуратуры директора управляющей компании привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований), ему назначено наказание в виде предупреждения.