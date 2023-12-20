Общество 20.12.2023 в 10:42

Бастрыкин взял на контроль дело о равзваливающихся бараках в селе Бурятии

Жильцы мнoгoквapтиpнoгo деревянного дoмa в Ильинке вынуждены проживать без освещения, водоснабжения и отопления

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Текст: Ольга Лазарева
Бастрыкин взял на контроль дело о равзваливающихся бараках в селе Бурятии
Жители дома по ул.Коммунистическая, 28 в Ильинке Прибайкальского района в отчаянии - их 30-летний деревянный барак разваливается на глазах. В декабре 2019 г. из-за прорыва теплотрассы и отключения отопления остался без батарей - квартиры перемёрзли и их отрезали. С тех пор отопления нет. Управляющей компании не было и когда позже в доме прорвало канализацию, муниципалитет просто оставил людей с удобствами на улице. Из-за невыносимых условий жизни многие собственники съехали, остались пенсионеры - им некуда деться. Разваливающийся дом по сей день почему-то не признали аварийным. Людей заставляют оплачивать счета за коммунальные услуги, которые им по факту не предоставляют. 

Следственными органами СК РФ по Республике Бурятия организовано проведение доследственной проверки. На контроль дело взял председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин, ему будет доложено о ходе проверки по факту нарушения прав жителей многоквартирного дома и установленных обстоятельствах.

Тем временем, в Прибайкальском районе прокуратура также организовала проверку по публикациям в СМИ о нарушениях жилищных прав граждан. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований к содержанию имущества многоквартирного дома, законности действий управляющей компании и органов местного самоуправления.

По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования. Также прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, организованной органами следствия по данному факту.


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