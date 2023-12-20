Общество 20.12.2023 в 10:48

Лудуб Очиров занял первое место в межвузовском конкурсе

Конкурс проводился среди композиторов, и был посвящен  120-летию А.И. Хачатуряна
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Текст: Номер один
Лудуб Очиров занял первое место в межвузовском конкурсе
Талантливый Лудуб Очиров занял первое место в межвузовском конкурсе среди композиторов, посвящённом 120-летию А.И. Хачатуряна, сообщило минкультуры Бурятии.

Выпускник колледжа искусств имени Чайковского Лудуб Очиров  ныне - студент Российской академии музыки имени Гнесиных.

«Для меня победа в конкурсе, это одно из самых запоминающихся событий уходящего года. Вновь и вновь хочу поблагодарить всех своих учителей и пожелать им удачи и счастья!», - написал на своей странице в социальной сети Вконтакте Лудуб Очиров.

Конкурс проводился среди студентов двух учебных заведений: Российской академии музыки имени Гнесиных и Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

Фото: minkultrb.ru
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