Талантливый Лудуб Очиров занял первое место в межвузовском конкурсе среди композиторов, посвящённом 120-летию А.И. Хачатуряна, сообщило минкультуры Бурятии.Выпускник колледжа искусств имени Чайковского Лудуб Очиров ныне - студент Российской академии музыки имени Гнесиных.«Для меня победа в конкурсе, это одно из самых запоминающихся событий уходящего года. Вновь и вновь хочу поблагодарить всех своих учителей и пожелать им удачи и счастья!», - написал на своей странице в социальной сети Вконтакте Лудуб Очиров.Конкурс проводился среди студентов двух учебных заведений: Российской академии музыки имени Гнесиных и Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.Фото: minkultrb.ru