В Бурятии не будет электронного голосования на выборах президента РФ

В Бурятии на выборах президента России будут работать 810 участковых избирательных комиссий, 6500 человек станут организаторами выборов, голосование пройдет 15,16,17 марта, сообщил сегодня председатель республиканского избиркома Александр Акчурин.«На прошедшем голосовании на выборах депутатов Народного Хурала мы отрабатывали проект о подомовом квартирном обходе. Он состоится в будущем году до 7 марта. Его участники будут иметь, бейдж, нагрудный знак и удостоверение. Они расскажут все о выборах и том, как можно реализовать свое избирательное право. Процесс подготовки к выборам уже идёт», - отметил он.Еще из новшеств: на госуслугах есть обратная связь, после выборов можно написать отзыв об организации процессов. А вот электронного голосования в Бурятии не будет.В республиканском избиркоме уверены в том, что три дня голосования не повлияют отрицательно на демократичность выборов и легитимность их итогов. «Будет видеонаблюдение: 326 самых крупных участков будут транслироваться в режиме он-лайн. Остальные будут оборудованы видеорегистраторами. Плюс у нас на всех участках есть наблюдатели. Этот процесс непрерывный. Общественная палата и кандидаты обеспечивают наблюдение», - рассказал Александр Акчурин.Выборы президента страны не будут совмещены с другими выборамиНу, и как всегда: вертолеты, гужевой транспорт, катера - всё используется для реализации права жителей республики на голосование в дальних поселениях.Фото: «Номер один»