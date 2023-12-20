Общество 20.12.2023 в 12:15

Что полезно зубам

Лучше друзья зубов – фтор и кальций
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Текст: Номер один
Что полезно зубам
Лучше друзья зубов – фтор и кальций. Кальцием богаты рыба, грецкие орехи и миндаль, фасоль и соя, изюм, курага и другие сухофрукты, зеленые овощи (капуста, салат, огородные травы, особенно петрушка). Укроп обладает антибактериальными свойствами: дезинфицирует полость рта и освежает дыхание. Только будьте осторожны со щавелем – он очень кислый.

Самый известный источник кальция – молочные продукты. Однако не все они хороши для зубов. От сладких молочных коктейлей и мороженого вреда, пожалуй, будет больше, чем пользы. Во-первых, они содержат сахар, который портит зубы. Во-вторых, сахар, как и соль, мешает усвоению кальция.

Самый полезный из молочных продуктов – сыр, особенно его твердые сорта. Они богаты казеином и фосфатами, которые восстанавливают зубную эмаль. Жевание сыра не стимулирует образование кислоты. Так что сыр действует как очень хороший антикариозный препарат. Источники фтора – отварная картошка, гречка, морская рыба, зеленый салат, хлеб из муки грубого помола и упомянутый выше свежезаваренный чай (заваривайте его правильно!).

Зубам также нужны железо и витамин B12, недостаток которого может вызвать утончение слоя слизистой, приводящее к появлению язв и воспалению языка (глосситу). Источником железа и витамина B12 служит мясо. Витамин С, которым богаты лимоны и яблоки, стимулирует обменные процессы. Недостаток витамина С – всем известная цинга, при которой кровоточат десны и выпадают зубы. В средней полосе России, небогатой лимонами, полный запас витамина С можно получить из обыкновенной картошки. Сто граммов недавно добытых из земли клубней содержат 20 мг аскорбиновой кислоты, что составляет треть суточной потребности организма человека в этом витамине. Правда, сохранить "аскорбинку" в картофельных клубнях не так-то просто. В процессе хранения уже к январю в них остается половина, а к апрелю - всего четверть этого полезного вещества. При неправильной технологии приготовления блюд из картофеля легко потерять сразу всю аскорбиновую кислоту даже из молодых клубней. Чтобы сохранить витамин С, знатоки в области кулинарного искусства рекомендуют чистить и резать картофель исключительно ножами из нержавеющей стали, толочь отварной картофель только деревянным пестиком и, наконец, при варке картошки опускать ее не в холодную, а в кипящую воду.

Для поддержания хорошего состояния зубов также полезны витамины А и Е.

Помните, мы говорили о том, что зубам нужна нагрузка? Избежать «жевательного дефицита» помогают грубоволокнистые продукты. Грубая пища поддерживает здоровье десен и связок, закрепляющих в них зубы, и стимулирует нормальное кровоснабжение. Конечно, жилистое мясо создаст изрядную жевательную нагрузку, но гораздо полезнее овощи и фрукты, такие как редис или морковь. Их твердые волокна очищают зубы и массируют десны не хуже зубной щетки.

ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2».

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