Подачу воды в Улан-Удэ хотят восстановить за 12-15 часов

Администрация города и «Водоканал» «делают все возможное для восстановления холодного водоснабжения, сообщил в своем телеграм-канале мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.«К сожалению есть ограничения по горячей воде в Октябрьском районе. Сейчас мы начали прокладывать временный водовод. Планируем за 12-15 часов восстановить подачу воды для наших горожан», - написал он.Игорь Шутенков напомнил, что сегодня произошло понижение давления в сети «Водоканала» в районе острова Спасский в Октябрьском районе. Специалистами срочно проведено обследование сетей. В 6 утра найден поврежденный участок на правой нитке трубопровода диаметром 1000 мм.«Запас труб и необходимая техника уже находятся на месте аварии. Организована работа ремонтных бригад, подвозится дополнительный материал. Сейчас работают пять аварийных бригад и 12 единиц спецтехники. Организуем теплый пункт приема приема пищи для рабочих», - отметил он.Фото: ulan-ude-eg.ru