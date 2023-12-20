Общество 20.12.2023 в 12:32

Подачу воды в Улан-Удэ хотят восстановить за 12-15 часов

Запас труб и техника уже находятся на месте аварии, работают пять ремонтных бригад, подвозится дополнительный материал
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Текст: Номер один
Подачу воды в Улан-Удэ хотят восстановить за 12-15 часов
Администрация города и «Водоканал» «делают все возможное для восстановления холодного водоснабжения, сообщил в своем телеграм-канале мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

«К сожалению есть ограничения по горячей воде в Октябрьском районе. Сейчас мы начали прокладывать временный водовод. Планируем за 12-15 часов восстановить подачу воды для наших горожан», - написал он.

Игорь Шутенков напомнил, что сегодня произошло понижение давления в сети «Водоканала» в районе острова Спасский в Октябрьском районе. Специалистами срочно проведено обследование сетей. В 6 утра найден поврежденный участок на правой нитке трубопровода диаметром 1000 мм.



«Запас труб и необходимая техника уже находятся на месте аварии. Организована работа ремонтных бригад, подвозится дополнительный материал. Сейчас работают пять аварийных бригад и 12 единиц спецтехники. Организуем теплый пункт приема приема пищи для рабочих», - отметил он.

Фото: ulan-ude-eg.ru
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авария Водоканал мэр улан-удэ

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