Общество 20.12.2023 в 12:53
Монголия экспортировала в Иран 300 тонн баранины
Соседи очень активны на рынках исламских стран, Бурятия явно уступает
Текст: Номер один
Компания «Зергер-Интернешнл» аймака Баян-Улгий в этом году экспортировала в Иран 300 тонн баранины или 25 тысяч голов овец, что на 100 тонн больше, чем в прошлом году, сообщило МОНЦАМЭ. «Зергер-Интернешнл» закупает овец в пяти западных аймаках Монголии, привозит их в сомон Улгий аймака Баян-Улгий на свой мясокомбинат и заготавливает мясо по халяльным правилам.
Географически Монголия расположена близко к таким странам Центральной Азии, как Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Иран, которые потребляют халяльное мясо. Как отметил исполнительный директор компании «Зергер-Интернешнл» М.Нурбол, это является преимуществом, так как существует большой спрос на халяльное мясо и фасованное мясо.
Напомним, в нынешнем году Монголия официально начала экспорт халяльного мяса в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Приготовленное халяльным методом мясо в Монголии официально начало поставляться на эмиратский рынок с апреля 2023 года. Чтобы сделать монгольскую баранину ближе к эмиратским покупателям, 1 августа в крупнейшем продовольственном торговом центре Дубая открыли магазин монгольской баранины. Ведутся ее поставки и в Узбекистан.
А Бурятия прорабатывала вопрос о поставке халяльной баранины в Пакистан еще в 2019 году, рассказывал в интервью РИА Новости глава республики Алексей Цыденов. Однако пока об экспортных успехах не сообщалось. Возможно, мешают жесткие требования.
Халяль (араб. - разрешенный) — «все то, что разрешено и допустимо в исламе» (противоположно хараму). Наиболее часто это понятие используется для обозначения правильно приготовленной и дозволенной мусульманам пищи. В мусульманском быту под халялем обычно понимают мясо животных, употребление которого не нарушает исламские пищевые запреты, но в целом халяль относится практически к любой сфере человеческой жизни.
К разрешенному мясу для мусульман относится: верблюжатина, говядина; баранина, конина, козлятина; крольчатина; буйвол; оленина; антилопа. Из птицы к мясу халяль относятся: индейка, курица; цапля, перепела; страусиное мясо, куропатка; утка, гуси. Пельмени, колбасы и тушенка должны производиться только из такого мяса - свинина под строгим запретом. Но на списке разрешенной к пище продукции дело не заканчивается, халяль нужно правильно приготовить.
Все животные, соответствующие списку, на всех этапах выращивания содержатся в идеальных санитарно-гигиенических условиях. Клетки и вольеры тщательно убираются, не допускается в них беспорядка, гниения остатков пищи. К животным относятся особенно на всех этапах: до убоя, во время него и после. Не допускается грубости по отношению к животному, нельзя, чтобы оно боялось. Доказано, что если животное испытывает страх, то в его крови образуется гормон, пагубно влияющий на здоровье человека. Животное должно быть спокойно и сыто всю свою жизнь, на убой ведется так, чтобы оно не испытывало страха.
Кормление животных, предназначенных как для убоя, так и для размножения, осуществляется только натуральным кормом. Не допускается ГМО, стимуляторов роста и прочих добавок. На протяжении всей жизни животного тщательно следят за его здоровьем. Ветеринарный контроль дает только настоящие сведения о состоянии зверя, оно не должно ничем болеть. Перенесшее болезнь животное - это уже не халяль. До того как забить животное, произносится специальная молитва. Во время забоя с животным обращаются с особой лаской. Убивают зверей только путем перерезания сонной артерии. Прочие способы по соображениям гуманности исключены. После забоя кровь с туши почти полностью выпускается естественным путем. Это придает особый приятный и тонкий вкус, устраняет возможность размножения на мясе болезнетворных бактерий.
Фото: montsame.mn
Географически Монголия расположена близко к таким странам Центральной Азии, как Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Иран, которые потребляют халяльное мясо. Как отметил исполнительный директор компании «Зергер-Интернешнл» М.Нурбол, это является преимуществом, так как существует большой спрос на халяльное мясо и фасованное мясо.
Напомним, в нынешнем году Монголия официально начала экспорт халяльного мяса в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Приготовленное халяльным методом мясо в Монголии официально начало поставляться на эмиратский рынок с апреля 2023 года. Чтобы сделать монгольскую баранину ближе к эмиратским покупателям, 1 августа в крупнейшем продовольственном торговом центре Дубая открыли магазин монгольской баранины. Ведутся ее поставки и в Узбекистан.
А Бурятия прорабатывала вопрос о поставке халяльной баранины в Пакистан еще в 2019 году, рассказывал в интервью РИА Новости глава республики Алексей Цыденов. Однако пока об экспортных успехах не сообщалось. Возможно, мешают жесткие требования.
Халяль (араб. - разрешенный) — «все то, что разрешено и допустимо в исламе» (противоположно хараму). Наиболее часто это понятие используется для обозначения правильно приготовленной и дозволенной мусульманам пищи. В мусульманском быту под халялем обычно понимают мясо животных, употребление которого не нарушает исламские пищевые запреты, но в целом халяль относится практически к любой сфере человеческой жизни.
К разрешенному мясу для мусульман относится: верблюжатина, говядина; баранина, конина, козлятина; крольчатина; буйвол; оленина; антилопа. Из птицы к мясу халяль относятся: индейка, курица; цапля, перепела; страусиное мясо, куропатка; утка, гуси. Пельмени, колбасы и тушенка должны производиться только из такого мяса - свинина под строгим запретом. Но на списке разрешенной к пище продукции дело не заканчивается, халяль нужно правильно приготовить.
Все животные, соответствующие списку, на всех этапах выращивания содержатся в идеальных санитарно-гигиенических условиях. Клетки и вольеры тщательно убираются, не допускается в них беспорядка, гниения остатков пищи. К животным относятся особенно на всех этапах: до убоя, во время него и после. Не допускается грубости по отношению к животному, нельзя, чтобы оно боялось. Доказано, что если животное испытывает страх, то в его крови образуется гормон, пагубно влияющий на здоровье человека. Животное должно быть спокойно и сыто всю свою жизнь, на убой ведется так, чтобы оно не испытывало страха.
Кормление животных, предназначенных как для убоя, так и для размножения, осуществляется только натуральным кормом. Не допускается ГМО, стимуляторов роста и прочих добавок. На протяжении всей жизни животного тщательно следят за его здоровьем. Ветеринарный контроль дает только настоящие сведения о состоянии зверя, оно не должно ничем болеть. Перенесшее болезнь животное - это уже не халяль. До того как забить животное, произносится специальная молитва. Во время забоя с животным обращаются с особой лаской. Убивают зверей только путем перерезания сонной артерии. Прочие способы по соображениям гуманности исключены. После забоя кровь с туши почти полностью выпускается естественным путем. Это придает особый приятный и тонкий вкус, устраняет возможность размножения на мясе болезнетворных бактерий.
Фото: montsame.mn