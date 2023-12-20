Общество 20.12.2023 в 13:30

В Улан-Удэ отключили свет у двух тысяч горожан

Ведутся восстановительные работы
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ отключили свет у двух тысяч горожан
Сегодня в 11.15 в Улан-Удэ произошел очередной прорыв электросетей. 

- Сегодня в 11.15 произошел очередной прорыв сетей по вине сторонней организации. Под отключение попали 2514 человек. Обесточены: ул. Моховая, пос. Кирзавод ул. Тропинина, ул. Шаляпина, - сообщили в ПАО Россети Сибирь – Бурятэнерго. 

Ведутся восстановительные работы. 

Вчера также было зафиксировано 2 порыва кабеля при проведении работ. Энергетикам Бурятнерго приходится работать круглосуточно. 

- Много отключений, связанных с перегрузкой подстанций из-за несанкционированного перехода на электроотопление и холодов. К ним добавляется и недобросовестное проведение работ, - заключают в энергокомпании. 

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