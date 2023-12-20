Общество 20.12.2023 в 13:51

В Улан-Удэ открылась новогодняя российско-монгольская выставка-ярмарка

Более 70  монгольских компаний представляют свои лучшие продукты и услуги
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В Улан-Удэ открылась новогодняя российско-монгольская выставка-ярмарка
В Улан-Удэ сегодня состоялось открытие международной новогодней российско-монгольской выставки-ярмарки. С 20 по 24 декабря в физкультурно-спортивном комплексе по ул. Рылеева 2 жители республики могут приобрести изделия из кожи и кашемира, обувь, сувениры из Монголии, а также продукты питания от бурятских производителей, новогодние подарки, сообщили в правительстве Бурятии.  
  
«Эта ярмарка сегодня очень актуальна, потому что вы привезли  очень теплые вещи. Население, приобретая их, сбережет и укрепит свое здоровье, а на фоне совместной плодотворной работы мы укрепим наши дружеские отношения», сказал на открытии ярмарки  Даба-Жалсан Чирипов, министр Бурятии по взаимодействию с Монголией.

Генеральный консул Монголии в Улан-Удэ госпожа Дэмбэрэл Нямцэрэн поблагодарила правительство Бурятии за поддержку в  проведении ярмарки, а также отметила, что в этот раз  более 70 лучших монгольских компаний представили  свои лучшие продукты и услуги.
  
Российско-монгольская выставка стала в столице Бурятии традиционной. Она проводится в Улан-Удэ в четвертый раз.

Фото: egov-buryatia.ru


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