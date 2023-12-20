В Улан-Удэ открылась новогодняя российско-монгольская выставка-ярмарка

В Улан-Удэ сегодня состоялось открытие международной новогодней российско-монгольской выставки-ярмарки. С 20 по 24 декабря в физкультурно-спортивном комплексе по ул. Рылеева 2 жители республики могут приобрести изделия из кожи и кашемира, обувь, сувениры из Монголии, а также продукты питания от бурятских производителей, новогодние подарки, сообщили в правительстве Бурятии.«Эта ярмарка сегодня очень актуальна, потому что вы привезли очень теплые вещи. Население, приобретая их, сбережет и укрепит свое здоровье, а на фоне совместной плодотворной работы мы укрепим наши дружеские отношения», сказал на открытии ярмарки Даба-Жалсан Чирипов, министр Бурятии по взаимодействию с Монголией.Генеральный консул Монголии в Улан-Удэ госпожа Дэмбэрэл Нямцэрэн поблагодарила правительство Бурятии за поддержку в проведении ярмарки, а также отметила, что в этот раз более 70 лучших монгольских компаний представили свои лучшие продукты и услуги.Российско-монгольская выставка стала в столице Бурятии традиционной. Она проводится в Улан-Удэ в четвертый раз.Фото: egov-buryatia.ru