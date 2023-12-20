Общество 20.12.2023 в 14:51

В Улан-Удэ учащиеся второй смены в 14 школах будут учиться дистанционно


В связи с аварийной ситуацией на сетях водоснабжения
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ учащиеся второй смены в 14 школах будут учиться дистанционно

В связи с аварийной ситуацией на сетях водоснабжения на территории Октябрьского района на дистанционный формат второй смены сегодня перешли 14 школ (12,18,19,20,25,31,32,47,50,52,55,56,57).

В штатном режиме продолжают работу 8 школ (5,15,17,29,35, ВСОШ 3, ВСРШ 14).

 Школа №108 обучаются в 1 смену, учебный процесс завершен. Школа № 63 во вторую смену отменили занятия начальных классов, 6 -7 обучаются (смотрят по ситуации, в случае отключения водоснабжения детей распустят по домам).

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