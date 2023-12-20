Общество 20.12.2023 в 15:12
У председателя контрольно-счетной палаты Улан-Удэ закончились полномочия
Ларису Убееву выдвинули на новый срок полномочий
Текст: Петр Санжиев
У председателя контрольно-счетной палаты Улан-Удэ закончились полномочия. Сегодня на сессии Улан-Удэнского горсовета депутаты заслушали отчёт Ларисы Убеевой, руководивший КСП города в последние годы, о результатах ее работы.
Она подвела итоги контрольных мероприятий, сотрудничестве со Счётной палатой Бурятии, экспертной, аналитической работе КСП. Лариса Убеева выдвинута на новый срок полномочий. В качестве кандидата на пост, она заявила о намерении в случае нового назначения, увеличить долю аудита КСП использования бюджетных средств и муниципального имущества Улан-Удэ.
КСП продолжит придерживаться рискориентированного подхода в работе и нулевой терпимости к коррупции. Депутаты назвали Убееву грамотным, эффективным руководителем, профессионалом. Сейчас сессия ушла на перерыв.
По кандидатуре Ларисы Убеевой идёт тайное голосование депутатов горсовета.
Она подвела итоги контрольных мероприятий, сотрудничестве со Счётной палатой Бурятии, экспертной, аналитической работе КСП. Лариса Убеева выдвинута на новый срок полномочий. В качестве кандидата на пост, она заявила о намерении в случае нового назначения, увеличить долю аудита КСП использования бюджетных средств и муниципального имущества Улан-Удэ.
КСП продолжит придерживаться рискориентированного подхода в работе и нулевой терпимости к коррупции. Депутаты назвали Убееву грамотным, эффективным руководителем, профессионалом. Сейчас сессия ушла на перерыв.
По кандидатуре Ларисы Убеевой идёт тайное голосование депутатов горсовета.
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