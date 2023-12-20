У председателя контрольно-счетной палаты Улан-Удэ закончились полномочия. Сегодня на сессии Улан-Удэнского горсовета депутаты заслушали отчёт Ларисы Убеевой, руководивший КСП города в последние годы, о результатах ее работы.Она подвела итоги контрольных мероприятий, сотрудничестве со Счётной палатой Бурятии, экспертной, аналитической работе КСП. Лариса Убеева выдвинута на новый срок полномочий. В качестве кандидата на пост, она заявила о намерении в случае нового назначения, увеличить долю аудита КСП использования бюджетных средств и муниципального имущества Улан-Удэ.КСП продолжит придерживаться рискориентированного подхода в работе и нулевой терпимости к коррупции. Депутаты назвали Убееву грамотным, эффективным руководителем, профессионалом. Сейчас сессия ушла на перерыв.По кандидатуре Ларисы Убеевой идёт тайное голосование депутатов горсовета.