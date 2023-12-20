В Улан-Удэ отключат холодную воду у части жителей Октябрьского района

Директор МУП «Водоканал» Дмитрий Скакалин сообщил, что из-за работ по устранению аварийной ситуации на сетях водоснабжения в районе о. Спасский, в ближайшее время будет отключено холодное водоснабжение у части потребителей Октябрьского района.Водоснабжение планируют восстановить ориентировочно в 22:00-23:00.