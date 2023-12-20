Общество 20.12.2023 в 15:19
В Улан-Удэ отключат холодную воду у части жителей Октябрьского района
Водоснабжение планируют восстановить ориентировочно в 22:00-23:00
Текст: Ольга Лазарева
Директор МУП «Водоканал» Дмитрий Скакалин сообщил, что из-за работ по устранению аварийной ситуации на сетях водоснабжения в районе о. Спасский, в ближайшее время будет отключено холодное водоснабжение у части потребителей Октябрьского района.
Водоснабжение планируют восстановить ориентировочно в 22:00-23:00.
Водоснабжение планируют восстановить ориентировочно в 22:00-23:00.
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