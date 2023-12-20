Общество 20.12.2023 в 15:30

Лариса Убеева вновь получила контрольные полномочия

Из 22 депутатов, которые приняли участие в голосовании, все высказались в поддержку кандидатуры
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Текст: Петр Санжиев
Лариса Убеева вновь получила контрольные полномочия
Лариса Убеева вновь получила контрольные полномочия. На сессии горсовета Улан-Удэ завершилось тайное голосование по вопросу назначения председателя контрольно-счетной палаты Улан-Удэ. Его итоги огласила депутат Людмила Пахомова, которая возглавляет счетную комиссию горсовета. Из 22 депутатов, которые приняли участие в голосовании, все высказались в поддержку кандидатуры.

Кстати, Лариса Убеева была единственным кандидатом. Выборы прошли на безальтернативной основе. 

Чимит Бальжинимаев, председатель горсовета, поздравил победительницу, пожелал плодотворной и конструктивной работы

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