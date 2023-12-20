Общество 20.12.2023 в 15:30
Лариса Убеева вновь получила контрольные полномочия
Из 22 депутатов, которые приняли участие в голосовании, все высказались в поддержку кандидатуры
Текст: Петр Санжиев
Лариса Убеева вновь получила контрольные полномочия. На сессии горсовета Улан-Удэ завершилось тайное голосование по вопросу назначения председателя контрольно-счетной палаты Улан-Удэ. Его итоги огласила депутат Людмила Пахомова, которая возглавляет счетную комиссию горсовета. Из 22 депутатов, которые приняли участие в голосовании, все высказались в поддержку кандидатуры.
Кстати, Лариса Убеева была единственным кандидатом. Выборы прошли на безальтернативной основе.
Чимит Бальжинимаев, председатель горсовета, поздравил победительницу, пожелал плодотворной и конструктивной работы
Кстати, Лариса Убеева была единственным кандидатом. Выборы прошли на безальтернативной основе.
Чимит Бальжинимаев, председатель горсовета, поздравил победительницу, пожелал плодотворной и конструктивной работы
Тегиобщество