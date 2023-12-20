Общество 20.12.2023 в 15:37
В Улан-Удэ стали известны адреса домов, где будет отключена холодная вода
В городе ведутся работы по устранению аварийной ситуации в районе о. Спасский
Текст: Ольга Лазарева
Стали известны объекты в Октябрьском районе, где будет отключено холодное водоснабжение из-за работ по устранению аварийной ситуации на сетях водоснабжения в районе о. Спасский.
Горожанам советуют срочно запастись водой.
Также будет организован подвоз воды. Узнать время прибытия машины, уточнить информацию по местонахождению автоцистерны можно по телефону диспетчерской 44-00-00, 44-10-33
Вот адреса домов:
Горожанам советуют срочно запастись водой.
Также будет организован подвоз воды. Узнать время прибытия машины, уточнить информацию по местонахождению автоцистерны можно по телефону диспетчерской 44-00-00, 44-10-33
Вот адреса домов:
ТегиОбщество