В Улан-Удэ стали известны адреса домов, где будет отключена холодная вода

Стали известны объекты в Октябрьском районе, где будет отключено холодное водоснабжение из-за работ по устранению аварийной ситуации на сетях водоснабжения в районе о. Спасский.Горожанам советуют срочно запастись водой.Также будет организован подвоз воды. Узнать время прибытия машины, уточнить информацию по местонахождению автоцистерны можно по телефону диспетчерской 44-00-00, 44-10-33Вот адреса домов: