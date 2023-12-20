Общество 20.12.2023 в 15:47
SHAMAN не пьет, а Бузовой нужен партнер
В Новосибирске журналисты заказывали звезд на корпоратив
Хорошо трудовому классу: на работе предпраздничное настроение, впереди корпоративы, потом каникулы. А вот артистам не позавидуешь: пока все едят оливье, они вкалывают. В Москве спой, в Урюпинске спляши, в Нарьян-Маре праздник проведи. А сколько это стоит? Я решил навести справки. Буду звонить агентам звезд и прицениваться, пишет КП-Новосибирск.
Самая большая трата в моей жизни - смартфон. Обсуждать вопросы на миллион не умею. Так что расписал легенду на бумажке и выучил: работаю в провинции, сфера - логистика, по просьбе богатого шефа ищу звезду на корпоратив. Всем же хочется, чтобы и веселье, и хорошая живая музыка… А не только оливье да рюмка водки на столе. О! Точно! Начну эксперимент с Григория Лепса. Звоню.
«Самый лучший шеееф»
- Добрый день! Это директор Лепса? Нам бы Григория Викторовича на корпоратив пригласить. Сориентируйте по ценам.
- А где выступать нужно?
- Город Бердск, под Новосибирском, логистическая компания «Печкин». Праздник будет в ресторане.
- Остались только 25 и 26 декабря. 60 минут - 10 миллионов рублей. Это минимум, - ответили журналисту КП-Новосибирск.
60 минут выступления Лепса обойдутся в 10 миллионов рублей.
Я вспомнил, как вдохновенно Лепс поет цепляющий за душу хит «Самый лучший день». Понял, что с такими гонорарами у певца каждый день - лучший.
- Ну, нормальная цена, - скрывая потрясение, говорю я. - Но знаете, мы хотим генеральному сюрприз организовать. Может Григорий одно слово в песне заменить? Чтобы получилось «Самый лучший шеееф заходил вчера». Можно так, а?
- Нельзя! - отрезал в беседе с КП-Новосибирск директор дорогого артиста. Но тут же смягчился: - А вот фотографировать его можно. Не все звезды разрешают…
«Руки вверх» по цене новой «трешки»
Представитель группы «Руки Вверх», едва я начал разговор, сразу объявил:
- На эти праздники свободных дат нет.
У группы «Руки Вверх» на Новый год все расписано.
- Ничего страшного. Мы можем корпоратив на китайский Новый год перенести. Очень хочется, чтобы Сергей Жуков к нам приехал.
- Там тоже занято. И вообще, смотрите, у нас гонорар - 12 миллионов рублей. Вам это точно подходит? - заявил представитель группы журналисту КП-Новосибирск. - Сейчас майские праздники расписываем. Вот на них еще успеваете. Интересно?
Часовой концерт по цене новой «трешки» в Новосибирске? Интересно, откуда такие цены?!
Лолита и 10 неизвестных
- На эти праздники? Да у нас люди за полгода даты выкупают и оплачивают, а вы в декабре звоните, - хохотнул над вопросами журналиста КП-Новосибирск агент Лолиты Милявской. - Давайте уже на следующий Новый год планировать...
- А условия какие?
- Не меньше 6 миллионов. И нужно оплатить перелет на 11 человек. Два - бизнес-классом, остальные - эконом.
Летать Лолита согласна только одной выбранной ею авиакомпанией.
- Вот это свита, - подумал я. - Может для нее сразу весь самолет арендовать?
А вслух спросил про ближайшие даты.
- Ну, в феврале есть окошко - четыре свободных дня... Хотя какой, говорите, у вас город?
- Новосибирская область, Бердск.
- Нет, не полетит. Давайте все-таки следующий Новый год.
Еще собеседник добавил: к гонорару нужно прибавить 8%, если расчет безналом. А летать Лолита согласна только одной выбранной ею авиакомпанией. В общем, чувствую, пригласить Лолиту - мало. Надо вокруг нее еще и танцы с бубном исполнять… Кстати! Может, SHAMAN позвать?
SHAMAN готов петь ночью
- Вы понимаете, что проект - дорогой? - издалека начал отвечать журналисту КП-Новосибирск агент SHAMAN.
Он минут пять держал интригу, расспрашивая про детали корпоратива. Его не смутили фирма «Печкин» и маленький городок Бердск. И вот он объявил: 15 миллионов.
- Если хотите дешевле, тогда - в следующем месяце. Будет 12 миллионов.
- Не черная пятница, конечно, - честно ответил я.
SHAMAN на корпоративах не пьет
- Хотя подождите, вот мы скоро будем в Новосибирске, - видимо, полистал ежедневник агент.
- Давайте совместим! - оживился я. - Пусть SHAMAN выступит где положено, потом - к нам. Так ведь дешевле выйдет?
- Тогда у вас только в 11 вечера будем. Хотя у нас были и такие случаи. Обсуждать можно все…
- А что представляет собой концерт?
- Часовое выступление. Собрано лучшее. После каждой песни идет общение, он что-то комментирует. У него хорошее чувство юмора.
- А бокал шампанского с нами выпьет?
- Не уверен. Он не пьет.
Бузова ищет пару
Звезда «Дома-2» предлагает услуги в ассортименте. По деньгам оказалась на редкость демократичной. Готова 50 минут петь на корпоративе за 2,5 миллиона рублей. А может 4 часа поработать ведущей. Это стоит 3,5 миллиона.
- А может сразу петь и вести. Тогда скидку сделаем, - ответил КП-Новосибирск агент Ольги Бузовой. - Но ей нужен соведущий.
- То есть надо еще одну звезду заказать? Андрея Малахова вызвать? Или кого?
- Обычно в пару Оле ставят кого-то из местных ведущих. Он и гостей лучше знает. И сценарий пишет ваш местный ведущий, - объяснил собеседник.
Бузова просит местного ведущего в пару на корпоративе
А вообще, за такой гонорар Оля могла бы сама напарника привезти. Но, видать, в столице мало половин, раз надо в провинции подыскивать.
- Пару мы ей найдем, - обещаю я. - Но просьба у нас есть. Может Ольга Игоревна в костюме дракончика выступить? В честь символа года...
- Нет. Она же девочка, не согласится!
Зато Ольга согласна на короткую автограф-сессию после выступления. И у нее есть два свободных вечера до Нового года. Потом - только в феврале.
Леннон жив!
Есть в интернете сайты, где целый список готовых выступать для вас звезд. Их выкладывают концертные агентства. Считай, не розница, а оптовый рынок шоу-бизнеса. Вот на нем и попробую бюджетно закупиться. Набираю номер телефона:
- Мне бы найти артиста на корпоратив. Может, есть какая звезда со скидками? Миллиона за полтора.
Эстрадный оптовик от такого копеечного запроса не смутился, но спросил:
- А вы прям популярных хотите?
- Да уже губу не раскатываю… Хоть кого-нибудь.
- Вам одни только перелеты выйдут тысяч в 300. Но есть вариант! Трибьют-шоу - слышали про такое? Коллектив в образе известной группы. Вот хотите The Beatles, например?
Я представил, как «контрафактный» Леннон с русским акцентом поет «Лэт ит би», а после концерта наяривает холодец и селедку под шубой.
- Вам-то что нужно: на звезд поглазеть или людей развлечь? - продолжает беседу мой новый знакомый. - А хотите Queen? Солист похож на Фредди Меркьюри. И бизнес-классом не летает. Вот недавно был гонорар - 450 тысяч. Хотите, видео сброшу?
Агент прислал мне ролик с русскими «квинами». Певец и правда похож на легенду мирового рока. Вот это я понимаю - импортозамещение!
КСТАТИ
Шнурову нужно досье на заказчика
Татьяна Самойлова («КП» - Екатеринбург»)
Этой зимой самые высокие ценники выставляют SHAMAN, Anna Asti, Филипп Киркоров, Николай Басков, Стас Михайлов, «Руки Вверх» и «Ленинград». Причем одним гонораром не отделаешься. Будь любезен оплати перелет, отель, питание. И даже это не все.
- Бывает, артисты просят всю информацию о заказчике, вплоть до родословной, и только потом говорят, поедут или нет. Особенно щепетильные в этом вопросе «Звери» и «Ленинград», - поделилась с нами организатор концертов с 15-летним стажем.
В следующем ценовом сегменте (чуть дешевле самых топовых звезд) - Лолита, Григорий Лепс, Дима Билан, Сергей Лазарев, Владимир Пресняков, Иванушки International и «Дискотека Авария».
Ниже гонорары у звезд 80-х и 90-х, а также у ведущих мероприятий.
- К примеру, у Екатерины Варнавы и Дмитрия Хрусталева в предновогодний период гонорар начинается от 2 миллионов, в Новый год - от 3 миллионов, - назвала нам цены организатор шоу.
Фото: Михаил Фролов/ Иван Макеев/ Даниил Опарин
Самая большая трата в моей жизни - смартфон. Обсуждать вопросы на миллион не умею. Так что расписал легенду на бумажке и выучил: работаю в провинции, сфера - логистика, по просьбе богатого шефа ищу звезду на корпоратив. Всем же хочется, чтобы и веселье, и хорошая живая музыка… А не только оливье да рюмка водки на столе. О! Точно! Начну эксперимент с Григория Лепса. Звоню.
«Самый лучший шеееф»
- Добрый день! Это директор Лепса? Нам бы Григория Викторовича на корпоратив пригласить. Сориентируйте по ценам.
- А где выступать нужно?
- Город Бердск, под Новосибирском, логистическая компания «Печкин». Праздник будет в ресторане.
- Остались только 25 и 26 декабря. 60 минут - 10 миллионов рублей. Это минимум, - ответили журналисту КП-Новосибирск.
60 минут выступления Лепса обойдутся в 10 миллионов рублей.
Я вспомнил, как вдохновенно Лепс поет цепляющий за душу хит «Самый лучший день». Понял, что с такими гонорарами у певца каждый день - лучший.
- Ну, нормальная цена, - скрывая потрясение, говорю я. - Но знаете, мы хотим генеральному сюрприз организовать. Может Григорий одно слово в песне заменить? Чтобы получилось «Самый лучший шеееф заходил вчера». Можно так, а?
- Нельзя! - отрезал в беседе с КП-Новосибирск директор дорогого артиста. Но тут же смягчился: - А вот фотографировать его можно. Не все звезды разрешают…
«Руки вверх» по цене новой «трешки»
Представитель группы «Руки Вверх», едва я начал разговор, сразу объявил:
- На эти праздники свободных дат нет.
У группы «Руки Вверх» на Новый год все расписано.
- Ничего страшного. Мы можем корпоратив на китайский Новый год перенести. Очень хочется, чтобы Сергей Жуков к нам приехал.
- Там тоже занято. И вообще, смотрите, у нас гонорар - 12 миллионов рублей. Вам это точно подходит? - заявил представитель группы журналисту КП-Новосибирск. - Сейчас майские праздники расписываем. Вот на них еще успеваете. Интересно?
Часовой концерт по цене новой «трешки» в Новосибирске? Интересно, откуда такие цены?!
Лолита и 10 неизвестных
- На эти праздники? Да у нас люди за полгода даты выкупают и оплачивают, а вы в декабре звоните, - хохотнул над вопросами журналиста КП-Новосибирск агент Лолиты Милявской. - Давайте уже на следующий Новый год планировать...
- А условия какие?
- Не меньше 6 миллионов. И нужно оплатить перелет на 11 человек. Два - бизнес-классом, остальные - эконом.
Летать Лолита согласна только одной выбранной ею авиакомпанией.
- Вот это свита, - подумал я. - Может для нее сразу весь самолет арендовать?
А вслух спросил про ближайшие даты.
- Ну, в феврале есть окошко - четыре свободных дня... Хотя какой, говорите, у вас город?
- Новосибирская область, Бердск.
- Нет, не полетит. Давайте все-таки следующий Новый год.
Еще собеседник добавил: к гонорару нужно прибавить 8%, если расчет безналом. А летать Лолита согласна только одной выбранной ею авиакомпанией. В общем, чувствую, пригласить Лолиту - мало. Надо вокруг нее еще и танцы с бубном исполнять… Кстати! Может, SHAMAN позвать?
SHAMAN готов петь ночью
- Вы понимаете, что проект - дорогой? - издалека начал отвечать журналисту КП-Новосибирск агент SHAMAN.
Он минут пять держал интригу, расспрашивая про детали корпоратива. Его не смутили фирма «Печкин» и маленький городок Бердск. И вот он объявил: 15 миллионов.
- Если хотите дешевле, тогда - в следующем месяце. Будет 12 миллионов.
- Не черная пятница, конечно, - честно ответил я.
SHAMAN на корпоративах не пьет
- Хотя подождите, вот мы скоро будем в Новосибирске, - видимо, полистал ежедневник агент.
- Давайте совместим! - оживился я. - Пусть SHAMAN выступит где положено, потом - к нам. Так ведь дешевле выйдет?
- Тогда у вас только в 11 вечера будем. Хотя у нас были и такие случаи. Обсуждать можно все…
- А что представляет собой концерт?
- Часовое выступление. Собрано лучшее. После каждой песни идет общение, он что-то комментирует. У него хорошее чувство юмора.
- А бокал шампанского с нами выпьет?
- Не уверен. Он не пьет.
Бузова ищет пару
Звезда «Дома-2» предлагает услуги в ассортименте. По деньгам оказалась на редкость демократичной. Готова 50 минут петь на корпоративе за 2,5 миллиона рублей. А может 4 часа поработать ведущей. Это стоит 3,5 миллиона.
- А может сразу петь и вести. Тогда скидку сделаем, - ответил КП-Новосибирск агент Ольги Бузовой. - Но ей нужен соведущий.
- То есть надо еще одну звезду заказать? Андрея Малахова вызвать? Или кого?
- Обычно в пару Оле ставят кого-то из местных ведущих. Он и гостей лучше знает. И сценарий пишет ваш местный ведущий, - объяснил собеседник.
Бузова просит местного ведущего в пару на корпоративе
А вообще, за такой гонорар Оля могла бы сама напарника привезти. Но, видать, в столице мало половин, раз надо в провинции подыскивать.
- Пару мы ей найдем, - обещаю я. - Но просьба у нас есть. Может Ольга Игоревна в костюме дракончика выступить? В честь символа года...
- Нет. Она же девочка, не согласится!
Зато Ольга согласна на короткую автограф-сессию после выступления. И у нее есть два свободных вечера до Нового года. Потом - только в феврале.
Леннон жив!
Есть в интернете сайты, где целый список готовых выступать для вас звезд. Их выкладывают концертные агентства. Считай, не розница, а оптовый рынок шоу-бизнеса. Вот на нем и попробую бюджетно закупиться. Набираю номер телефона:
- Мне бы найти артиста на корпоратив. Может, есть какая звезда со скидками? Миллиона за полтора.
Эстрадный оптовик от такого копеечного запроса не смутился, но спросил:
- А вы прям популярных хотите?
- Да уже губу не раскатываю… Хоть кого-нибудь.
- Вам одни только перелеты выйдут тысяч в 300. Но есть вариант! Трибьют-шоу - слышали про такое? Коллектив в образе известной группы. Вот хотите The Beatles, например?
Я представил, как «контрафактный» Леннон с русским акцентом поет «Лэт ит би», а после концерта наяривает холодец и селедку под шубой.
- Вам-то что нужно: на звезд поглазеть или людей развлечь? - продолжает беседу мой новый знакомый. - А хотите Queen? Солист похож на Фредди Меркьюри. И бизнес-классом не летает. Вот недавно был гонорар - 450 тысяч. Хотите, видео сброшу?
Агент прислал мне ролик с русскими «квинами». Певец и правда похож на легенду мирового рока. Вот это я понимаю - импортозамещение!
КСТАТИ
Шнурову нужно досье на заказчика
Татьяна Самойлова («КП» - Екатеринбург»)
Этой зимой самые высокие ценники выставляют SHAMAN, Anna Asti, Филипп Киркоров, Николай Басков, Стас Михайлов, «Руки Вверх» и «Ленинград». Причем одним гонораром не отделаешься. Будь любезен оплати перелет, отель, питание. И даже это не все.
- Бывает, артисты просят всю информацию о заказчике, вплоть до родословной, и только потом говорят, поедут или нет. Особенно щепетильные в этом вопросе «Звери» и «Ленинград», - поделилась с нами организатор концертов с 15-летним стажем.
В следующем ценовом сегменте (чуть дешевле самых топовых звезд) - Лолита, Григорий Лепс, Дима Билан, Сергей Лазарев, Владимир Пресняков, Иванушки International и «Дискотека Авария».
Ниже гонорары у звезд 80-х и 90-х, а также у ведущих мероприятий.
- К примеру, у Екатерины Варнавы и Дмитрия Хрусталева в предновогодний период гонорар начинается от 2 миллионов, в Новый год - от 3 миллионов, - назвала нам цены организатор шоу.
Фото: Михаил Фролов/ Иван Макеев/ Даниил Опарин
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