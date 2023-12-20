Общество 20.12.2023 в 15:47

SHAMAN не пьет, а Бузовой нужен партнер

В Новосибирске журналисты заказывали звезд на корпоратив
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SHAMAN не пьет, а Бузовой нужен партнер
Хорошо трудовому классу: на работе предпраздничное настроение, впереди корпоративы, потом каникулы. А вот артистам не позавидуешь: пока все едят оливье, они вкалывают. В Москве спой, в Урюпинске спляши, в Нарьян-Маре праздник проведи. А сколько это стоит? Я решил навести справки. Буду звонить агентам звезд и прицениваться, пишет КП-Новосибирск.

Самая большая трата в моей жизни - смартфон. Обсуждать вопросы на миллион не умею. Так что расписал легенду на бумажке и выучил: работаю в провинции, сфера - логистика, по просьбе богатого шефа ищу звезду на корпоратив. Всем же хочется, чтобы и веселье, и хорошая живая музыка… А не только оливье да рюмка водки на столе. О! Точно! Начну эксперимент с Григория Лепса. Звоню.

«Самый лучший шеееф»

- Добрый день! Это директор Лепса? Нам бы Григория Викторовича на корпоратив пригласить. Сориентируйте по ценам.

- А где выступать нужно?

- Город Бердск, под Новосибирском, логистическая компания «Печкин». Праздник будет в ресторане.

- Остались только 25 и 26 декабря. 60 минут - 10 миллионов рублей. Это минимум, - ответили журналисту КП-Новосибирск.

60 минут выступления Лепса обойдутся в 10 миллионов рублей.

Я вспомнил, как вдохновенно Лепс поет цепляющий за душу хит «Самый лучший день». Понял, что с такими гонорарами у певца каждый день - лучший.

- Ну, нормальная цена, - скрывая потрясение, говорю я. - Но знаете, мы хотим генеральному сюрприз организовать. Может Григорий одно слово в песне заменить? Чтобы получилось «Самый лучший шеееф заходил вчера». Можно так, а?

- Нельзя! - отрезал в беседе с КП-Новосибирск директор дорогого артиста. Но тут же смягчился: - А вот фотографировать его можно. Не все звезды разрешают…

«Руки вверх» по цене новой «трешки»

Представитель группы «Руки Вверх», едва я начал разговор, сразу объявил:

- На эти праздники свободных дат нет.

У группы «Руки Вверх» на Новый год все расписано.

- Ничего страшного. Мы можем корпоратив на китайский Новый год перенести. Очень хочется, чтобы Сергей Жуков к нам приехал.

- Там тоже занято. И вообще, смотрите, у нас гонорар - 12 миллионов рублей. Вам это точно подходит? - заявил представитель группы журналисту КП-Новосибирск. - Сейчас майские праздники расписываем. Вот на них еще успеваете. Интересно?

Часовой концерт по цене новой «трешки» в Новосибирске? Интересно, откуда такие цены?!

Лолита и 10 неизвестных

- На эти праздники? Да у нас люди за полгода даты выкупают и оплачивают, а вы в декабре звоните, - хохотнул над вопросами журналиста КП-Новосибирск агент Лолиты Милявской. - Давайте уже на следующий Новый год планировать...

- А условия какие?

- Не меньше 6 миллионов. И нужно оплатить перелет на 11 человек. Два - бизнес-классом, остальные - эконом.

Летать Лолита согласна только одной выбранной ею авиакомпанией.

- Вот это свита, - подумал я. - Может для нее сразу весь самолет арендовать?

А вслух спросил про ближайшие даты.

- Ну, в феврале есть окошко - четыре свободных дня... Хотя какой, говорите, у вас город?

- Новосибирская область, Бердск.

- Нет, не полетит. Давайте все-таки следующий Новый год.

Еще собеседник добавил: к гонорару нужно прибавить 8%, если расчет безналом. А летать Лолита согласна только одной выбранной ею авиакомпанией. В общем, чувствую, пригласить Лолиту - мало. Надо вокруг нее еще и танцы с бубном исполнять… Кстати! Может, SHAMAN позвать?

SHAMAN готов петь ночью

- Вы понимаете, что проект - дорогой? - издалека начал отвечать журналисту КП-Новосибирск агент SHAMAN.

Он минут пять держал интригу, расспрашивая про детали корпоратива. Его не смутили фирма «Печкин» и маленький городок Бердск. И вот он объявил: 15 миллионов.

- Если хотите дешевле, тогда - в следующем месяце. Будет 12 миллионов.

- Не черная пятница, конечно, - честно ответил я.

SHAMAN на корпоративах не пьет

- Хотя подождите, вот мы скоро будем в Новосибирске, - видимо, полистал ежедневник агент.

- Давайте совместим! - оживился я. - Пусть SHAMAN выступит где положено, потом - к нам. Так ведь дешевле выйдет?

- Тогда у вас только в 11 вечера будем. Хотя у нас были и такие случаи. Обсуждать можно все…

- А что представляет собой концерт?

- Часовое выступление. Собрано лучшее. После каждой песни идет общение, он что-то комментирует. У него хорошее чувство юмора.

- А бокал шампанского с нами выпьет?

- Не уверен. Он не пьет.

Бузова ищет пару

Звезда «Дома-2» предлагает услуги в ассортименте. По деньгам оказалась на редкость демократичной. Готова 50 минут петь на корпоративе за 2,5 миллиона рублей. А может 4 часа поработать ведущей. Это стоит 3,5 миллиона.

- А может сразу петь и вести. Тогда скидку сделаем, - ответил КП-Новосибирск агент Ольги Бузовой. - Но ей нужен соведущий.

- То есть надо еще одну звезду заказать? Андрея Малахова вызвать? Или кого?

- Обычно в пару Оле ставят кого-то из местных ведущих. Он и гостей лучше знает. И сценарий пишет ваш местный ведущий, - объяснил собеседник.

Бузова просит местного ведущего в пару на корпоративе

А вообще, за такой гонорар Оля могла бы сама напарника привезти. Но, видать, в столице мало половин, раз надо в провинции подыскивать.

- Пару мы ей найдем, - обещаю я. - Но просьба у нас есть. Может Ольга Игоревна в костюме дракончика выступить? В честь символа года...

- Нет. Она же девочка, не согласится!

Зато Ольга согласна на короткую автограф-сессию после выступления. И у нее есть два свободных вечера до Нового года. Потом - только в феврале.

Леннон жив!

Есть в интернете сайты, где целый список готовых выступать для вас звезд. Их выкладывают концертные агентства. Считай, не розница, а оптовый рынок шоу-бизнеса. Вот на нем и попробую бюджетно закупиться. Набираю номер телефона:

- Мне бы найти артиста на корпоратив. Может, есть какая звезда со скидками? Миллиона за полтора.

Эстрадный оптовик от такого копеечного запроса не смутился, но спросил:

- А вы прям популярных хотите?

- Да уже губу не раскатываю… Хоть кого-нибудь.

- Вам одни только перелеты выйдут тысяч в 300. Но есть вариант! Трибьют-шоу - слышали про такое? Коллектив в образе известной группы. Вот хотите The Beatles, например?

Я представил, как «контрафактный» Леннон с русским акцентом поет «Лэт ит би», а после концерта наяривает холодец и селедку под шубой.

- Вам-то что нужно: на звезд поглазеть или людей развлечь? - продолжает беседу мой новый знакомый. - А хотите Queen? Солист похож на Фредди Меркьюри. И бизнес-классом не летает. Вот недавно был гонорар - 450 тысяч. Хотите, видео сброшу?

Агент прислал мне ролик с русскими «квинами». Певец и правда похож на легенду мирового рока. Вот это я понимаю - импортозамещение!

КСТАТИ

Шнурову нужно досье на заказчика

Татьяна Самойлова («КП» - Екатеринбург»)

Этой зимой самые высокие ценники выставляют SHAMAN, Anna Asti, Филипп Киркоров, Николай Басков, Стас Михайлов, «Руки Вверх» и «Ленинград». Причем одним гонораром не отделаешься. Будь любезен оплати перелет, отель, питание. И даже это не все.

- Бывает, артисты просят всю информацию о заказчике, вплоть до родословной, и только потом говорят, поедут или нет. Особенно щепетильные в этом вопросе «Звери» и «Ленинград», - поделилась с нами организатор концертов с 15-летним стажем.

В следующем ценовом сегменте (чуть дешевле самых топовых звезд) - Лолита, Григорий Лепс, Дима Билан, Сергей Лазарев, Владимир Пресняков, Иванушки International и «Дискотека Авария».

Ниже гонорары у звезд 80-х и 90-х, а также у ведущих мероприятий.

- К примеру, у Екатерины Варнавы и Дмитрия Хрусталева в предновогодний период гонорар начинается от 2 миллионов, в Новый год - от 3 миллионов, - назвала нам цены организатор шоу.

Фото: Михаил Фролов/ Иван Макеев/ Даниил Опарин
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Новый год корпоратативы

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