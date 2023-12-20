Общество 20.12.2023 в 16:10

Вопрос повышения тарифов на проезд в Улан-Удэ отложили из-за хороших тенденций в работе муниципального транспорта

Растет как пассажиропоток, так и выручка.
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Текст: Петр Санжиев
Вопрос повышения тарифов на проезд в Улан-Удэ отложили из-за хороших тенденций в работе муниципального транспорта

Вопрос повышения тарифов на проезд в Улан-Удэ отложили из-за хороших тенденций в муниципальном транспорте. Два МУПа показывают оптимистичную динамику своей деятельности - растет пассажиропоток, выручка.

Напомним, повышение расценок для пассажиров должно было быть рассмотрено на сегодняшней сессии городского парламента. Депутаты горсовета по этой причине отложили вопрос повышения, как минимум, до подведения МУПами итогов первого квартала будущего года. А то и до подведения итогов второго квартала.

В горсовете отмечают, что при сохранении устойчивой положительной динамики, повышение может быть отложено, вообще, на неопределенный срок. Это единая согласованная позиция властей Улан-Удэ и Бурятии.

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